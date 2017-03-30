監院提黨產條例釋憲 政院批權力凌駕兩院

2017-03-30

〔記者李欣芳／台北報導〕監察院日前通過對「不當黨產處理條例」提出釋憲案，行政院發言人徐國勇昨重砲轟監院指出，行政院是依據立法院通過的黨產條例設置黨產會，但監院卻指責政院違法，還指責立院立法不當，他抨擊監院凌駕權力在行政院與立法院之上，破壞五權分立的法治國原則。

徐國勇表示，監院說政院違反「中央行政機關組織基準法」，但這個基準法是立院訂的，不當黨產條例也是立院訂的，根據立院立法理由說明，不當黨產條例下設的行政院黨產會，是屬於基準法的特別法，立法院當然可訂特別法，監院憑什麼指責行政院在基準法之外設置黨產會？

指監院沒有權力指責立法院

他強調，政院是依據立法院通過的法律所訂的機關，監察院竟然指責立院立法不當，要求政院不要遵從法律，這是怎樣的監察院，可以要求行政院違法？

徐國勇說，若黨產條例訂定有錯誤，是立院的問題，監院怎麼反過來指責政院？何況監院沒有任何權力指責立法院，立院通過的法律，監院也要遵守，所以，監院已經把自己的權力，上升到凌駕立法院與行政院上面，監察院已破壞五權憲法權力分立的法治國原則，行政院到現在都無法理解監院的做法。

他說，監院對外說不要有政治想像，監院的做法卻讓網友產生想像，請監院回覆網友的質疑。

砲轟監院抽掉原本政院說明

徐國勇並指出，監院原在網站公告這項釋憲案的日期是三月廿四日，三月廿八日卻又公告新的版本把原來公告參閱政院說明的一段文字抽掉，監院可以自己竄改自己的調查意見嗎？

徐國勇說，監察院既然有參照行政院說明，為何又把它抽掉？「我們覺得相當遺憾，這是對行政院的極不尊重！」