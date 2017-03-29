反去蔣化挨轟 柯反嗆「我加入民進黨好了」
2017-03-29
〔記者沈佩瑤／綜合報導〕台北市長柯文哲日前受邀出席大馬學生餐敘活動，一席反對「去蔣化」言論，遭民進黨立委段宜康痛批不懂歷史和文化。柯文哲昨在泰國受訪時反嗆，如果每件事情都要完全與民進黨一樣，「那我去參加民進黨就好了」。
柯文哲率團出訪東南亞，廿七日晚間受邀出席大馬學生餐敘並發表演說，柯也趁機表態，直言「去蔣化」沒有辦法解決台灣的問題，容忍是自由的基礎，就連馬來西亞也碰到華人與馬來人共融的問題，「現在大家只看到彼此的不同，卻忽略我們有更多的相同。」此番言論，讓段宜康怒批柯文哲不懂歷史和文化。
柯文哲在泰國機場出關後受訪時表示，在台灣，每個人都可以表達意見，台灣歷史上從西班牙、荷蘭、明鄭、滿清、日本到國民黨政權，每段歷史都是切開的，但「如果每個人都要執著於過去的某一段，只會讓這個國家更分裂。」他的立場很簡單，就是「我們有不同過去，但要不要走向共同的未來」，這點他態度一致。
顏若芳︰看柯拉攏深藍 快昏倒了
對此，民進黨台北市議員顏若芳直言，看到柯文哲拉攏深藍選票的言論，快昏倒了，因為柯的說法扭曲了去蔣化行動；北市議員江志銘也說，去蔣化是轉型正義的一部分，其功過由歷史判斷，但不能神格化，柯此番言論將衝擊自己選情。
柯則否認是為了選舉才發表此言論，他強調一直都這麼講，重要的是，怎麼做台灣會比較好。
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