洪稱病今停開中常會 中常委︰耍無賴
〔記者施曉光／台北報導〕國民黨自一月來鬧得沸沸揚揚的人頭黨員問題，最終以雷聲大、雨點小收場。國民黨中央昨邀集六組黨主席參選人陣營開會說明人頭黨員查核結果，總計連日來抽樣電訪一二六二通有人頭黨員疑慮的新徵及回復黨員電話，在只有五百多通有人接聽電訪的情況下，只有卅九人因明確回答不知道有申請入黨，而被剔除。
除了人頭黨員，還有黨代表選舉辦法修正引發的爭議，黨中央昨晚突以黨主席洪秀柱身體不適為由，通知媒體今日停開一次中常會，由於還有多位副主席可以代理主持常會，洪卻直接下令停開，情況相當罕見。
雷大雨小 只砍39人頭黨員
上週中常會洪秀柱與堅持修改第廿屆黨代表選舉辦法，要限縮黨代表參選資格由原本入黨滿四個月，拉長為入黨滿一年的挺吳派中常委僵持不下，以突襲方式宣布散會，讓兩週前中常會通過修改黨代表選舉辦法的會議紀錄無法確認，這些中常委打算今天捲土重來。
據了解，洪秀柱方面認為挺吳派中常委的動作違反程序正義，但又礙於挺吳派掌握人數優勢，因此乾脆藉由「剛好身體不適之便」，停開中常會，以免確認會議紀錄，為挺吳派修改選舉辦法背書，爭議就訴諸法院裁奪，而先前有黨員向法院聲請假處分，結果可能近日出爐。
不過，中常委李德維指出，有法界人士認為，黨代表選舉卅一日才要公告，中常會日前修改選舉辦法沒有問題，並評估法院應不會做出假處分，早就有人懷疑洪秀柱是否會以不開會的方式拖延，沒想到預言成真，這種「偷、搶、拐、騙」、耍無賴的手段，且視中常會如無物，已經到了讓人匪夷所思的地步。
至於人頭黨員問題，據了解，昨日會中氣氛頗僵，但迫於形勢比人強，原本堅持「團進團退」，並要求邀請介紹數百人甚至上千人的「介紹人大戶」到黨中央說明的郝龍斌陣營，以及在會中要求凡是資料不全的個案應全數剔除的詹啟賢陣營，最後都只能無奈妥協。
據指出，在一二六二通抽樣電訪中，除卅九通回答不知申請入黨的電話外，另有五五八通電話有人接聽，以及六六五通無效電訪，兩者合計一二二三通的電話態樣，包括拒答、無反應、無此人、人不在家、電話未接通或轉入語音信箱、空號等情形。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 豬哥亮拖病情有原因 為了「他」想拍片多掙錢
- 司改會議》派出所長說明案情 被質疑「層級很低」
- 發票千萬大獎 秀水熱議得主是誰
- 錦榮被爆有新歡 被拍到樹後「激抱」名模
- 脫歐啟動前 蘇格蘭議會挺二次獨立公投
- 住宅區禁燒烤 贊成一面倒
- 195年遶境史！旱溪媽祖起駕 22天走遍台中
- 沙灘練滑雪 新化高工林昱廷特奧摘金
- 美職》哈波雙響砲 瘋邦飆9K
- 謝金燕母大哭 選擇放下原諒豬哥亮
- 等紅燈也彈到渾然忘我 他讓網友大讚：這就是態度！
- 跑路10年復出 豬式幽默再創高峰
- 自由廣場》軍人年金改革之我見
- 全球首例 日本完成iPS細胞他體移植
- 竹市校園就博會 釋3500職缺
- 「世越號」上骨骸 來自動物
- 艾迪頓閃奔韓職 史總又「投」痛
- 全台最長 規格最高 卡丁車馬力最大─麗寶卡丁賽道 4月競速上陣
- 晨運婦遭比特犬狠咬 傷及氣管命危
- 誤觸木馬程式...臉書按讚竟被送辦
- 6成民眾看壞Q2房價 降5至10%才願進場
- 自由廣場》評彰銀經營權之爭
- 排雲增至116床 4月起首梯入住
- 自由廣場》〈林保華專欄〉中國對美的「猶太戰略」
- 積極搶攻行動支付商機 聯邦卡Apple Pay上線
- SBL總冠軍賽／男模賭上膝關節 噴23分白搭
- 花37萬住月子中心 疑甲醛超標害頭暈
- 聯國研議全球禁核 美日抵制
- 秀場天王變賭王 慘遭黑道逼債
- 女兒15歲瞞不住... 黑戶移工自首 盼當台灣人
- 法院判決逆轉 日本2座核電廠機組將重啟
- 《小檔案》楊士芳林園 紀念清朝先賢
- 中華郵政也重傷 前2月虧25.7億
- 淡海新市鎮 3.5萬噸配水池下月完工
- 農田水利會補選 查獲千元行賄
- 台南古城節 叫賣聲找回老文化
- 從廚房出走 青農種青割玉米獲表揚
- 李明哲遭中國國安單位拘留
- 監院提黨產條例釋憲 立委批黨國餘孽
- 東港污水道 首標明年5月完工
標題：洪稱病今停開中常會 中常委︰耍無賴
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email