洪稱病今停開中常會 中常委︰耍無賴

2017-03-29

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨自一月來鬧得沸沸揚揚的人頭黨員問題，最終以雷聲大、雨點小收場。國民黨中央昨邀集六組黨主席參選人陣營開會說明人頭黨員查核結果，總計連日來抽樣電訪一二六二通有人頭黨員疑慮的新徵及回復黨員電話，在只有五百多通有人接聽電訪的情況下，只有卅九人因明確回答不知道有申請入黨，而被剔除。

除了人頭黨員，還有黨代表選舉辦法修正引發的爭議，黨中央昨晚突以黨主席洪秀柱身體不適為由，通知媒體今日停開一次中常會，由於還有多位副主席可以代理主持常會，洪卻直接下令停開，情況相當罕見。

雷大雨小 只砍39人頭黨員

上週中常會洪秀柱與堅持修改第廿屆黨代表選舉辦法，要限縮黨代表參選資格由原本入黨滿四個月，拉長為入黨滿一年的挺吳派中常委僵持不下，以突襲方式宣布散會，讓兩週前中常會通過修改黨代表選舉辦法的會議紀錄無法確認，這些中常委打算今天捲土重來。

據了解，洪秀柱方面認為挺吳派中常委的動作違反程序正義，但又礙於挺吳派掌握人數優勢，因此乾脆藉由「剛好身體不適之便」，停開中常會，以免確認會議紀錄，為挺吳派修改選舉辦法背書，爭議就訴諸法院裁奪，而先前有黨員向法院聲請假處分，結果可能近日出爐。

不過，中常委李德維指出，有法界人士認為，黨代表選舉卅一日才要公告，中常會日前修改選舉辦法沒有問題，並評估法院應不會做出假處分，早就有人懷疑洪秀柱是否會以不開會的方式拖延，沒想到預言成真，這種「偷、搶、拐、騙」、耍無賴的手段，且視中常會如無物，已經到了讓人匪夷所思的地步。

至於人頭黨員問題，據了解，昨日會中氣氛頗僵，但迫於形勢比人強，原本堅持「團進團退」，並要求邀請介紹數百人甚至上千人的「介紹人大戶」到黨中央說明的郝龍斌陣營，以及在會中要求凡是資料不全的個案應全數剔除的詹啟賢陣營，最後都只能無奈妥協。

據指出，在一二六二通抽樣電訪中，除卅九通回答不知申請入黨的電話外，另有五五八通電話有人接聽，以及六六五通無效電訪，兩者合計一二二三通的電話態樣，包括拒答、無反應、無此人、人不在家、電話未接通或轉入語音信箱、空號等情形。