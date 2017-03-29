| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
Apple Pay 登台實測 哪裡用、怎麼用一次看個夠！
 首頁 > 政治

吸志願役士兵 國防部送潮T

2017-03-29

軍方擴大招募志願役官兵，可說是絞盡腦汁，除了取消部分考試科目、放寬志願役士兵資格，讓具微罪前科者也可報考外，今年還有一項奇招，軍方規劃凡是錄取志願役士兵者，就送一件印有「永不畏懼」字樣的從軍Ｔ恤。（圖：軍方人士提供，文︰記者羅添斌）

廣告
  • （圖：軍方人士提供，文︰記者羅添斌）

    （圖：軍方人士提供，文︰記者羅添斌）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 募兵 志願役
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當✧洛神花蜜豬肉
異國風✧以色列雞排
貓奴必學✧貓咪餅乾
５招解決結塊砂糖！
轉寄

標題：吸志願役士兵 國防部送潮T


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月29日‧星期三‧丁酉年三月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.