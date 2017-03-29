吸志願役士兵 國防部送潮T

2017-03-29

軍方擴大招募志願役官兵，可說是絞盡腦汁，除了取消部分考試科目、放寬志願役士兵資格，讓具微罪前科者也可報考外，今年還有一項奇招，軍方規劃凡是錄取志願役士兵者，就送一件印有「永不畏懼」字樣的從軍Ｔ恤。（圖：軍方人士提供，文︰記者羅添斌）