鍋貼替代役 林全:有點怪
2017-03-29
〔記者鄭鴻達、涂鉅旻／台北報導〕內政部研擬讓「產業訓儲替代役」派赴鍋貼店、便利超商等服役引發爭議，被民眾質疑替代役淪為廉價勞工。行政院長林全昨於立法院受訪時坦言，「看起來有點奇怪」，內政部也表示會了解檢討，若是不恰當的做法，隨時可檢討。
根據「一○六年度產業訓儲替代役員額核配總表」，歸類在「服務業」的業者，包括統一超商、瓦城泰統公司、統一速達公司、大都會衛星車隊公司、四海遊龍公司等。
媒體問及若要學管理，何以安排到四海遊龍而非飯店服替代役？林全表示，他也是看新聞才知道此事，坦言「看起來有點奇怪」，內政部也說要了解、檢討這些制度為何引進、如何執行，若是不恰當的做法，隨時可以檢討。
此外，國軍日前接連發生清泉崗毒品丟包案、海軍黃姓中校吸毒案，為加強國軍反毒作為，國防部副部長鄭德美昨率國防部法律事務司官員、各軍代表赴台灣高等法院檢察署，交流反毒、緝毒工作，並加強雙方合作機制，藉此讓國軍防毒、反毒、緝毒工作更慎密。
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