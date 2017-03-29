救李明哲 立委︰應向中嚴正交涉、抗議
2017-03-29
〔記者林良昇、呂伊萱／台北報導〕關注中國人權的非政府組織工作者李明哲，在中國失蹤進入第十天，李妻李凈瑜昨證實李遭中國拘留，陸委會則表示未接獲中方正式通報。民進黨立委認為政府應向中國嚴正交涉並抗議，國民黨立委則批政府訊息緩慢、發函消極，另也要評估是否訴諸國際，公開發聲。
評估訴諸國際 給中國壓力
民進黨團書記長李俊俋強調，黨團今將強力要求政府相關部門「做出該做的動作」，因為「人權不容打折」，這和任何意識形態都沒有關係。
民進黨立委陳其邁與莊瑞雄研判，「李明哲事件」是中國對於我近日破獲共諜案的報復，呼籲政府要窮盡辦法確保李安全。
陳其邁認為陸委會應向中國嚴正交涉並抗議；莊瑞雄強調「政治過招不該拿老百姓的生命和自由祭旗」，現階段最重要是讓人平安，政府應站在家屬立場分憂努力，中國也應設身處地思考，不然兩岸關係只會倒退。
民進黨立委蔡適應及莊瑞雄均說，國人在其他沒邦交國家出事，政府都會用盡辦法營救，這個節骨眼更不能只有陸委會和海基會用書面要求，應動用一切關係救人，為家屬建立探視管道，要中國沒有犯罪證據就立刻放人，外交部也應協助家屬國際發聲，給中國政府壓力。
國民黨立委王育敏則批評蔡政府訊息緩慢且間接，在此案「完全沒有施力點」，要求政府窮盡方法確保李明哲人身無虞，也要釐清遭拘留因素。國民黨立委江啟臣說，海基會用發函聯繫太消極，就算高層不見得能聯絡，但事務性官員聯繫應還存在，要盡力找尋，至少讓我方知道人在哪裡。
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