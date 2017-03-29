| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
Apple Pay 登台實測 哪裡用、怎麼用一次看個夠！
 首頁 > 政治

救李明哲 立委︰應向中嚴正交涉、抗議

2017-03-29

〔記者林良昇、呂伊萱／台北報導〕關注中國人權的非政府組織工作者李明哲，在中國失蹤進入第十天，李妻李凈瑜昨證實李遭中國拘留，陸委會則表示未接獲中方正式通報。民進黨立委認為政府應向中國嚴正交涉並抗議，國民黨立委則批政府訊息緩慢、發函消極，另也要評估是否訴諸國際，公開發聲。

評估訴諸國際 給中國壓力

民進黨團書記長李俊俋強調，黨團今將強力要求政府相關部門「做出該做的動作」，因為「人權不容打折」，這和任何意識形態都沒有關係。

民進黨立委陳其邁與莊瑞雄研判，「李明哲事件」是中國對於我近日破獲共諜案的報復，呼籲政府要窮盡辦法確保李安全。

陳其邁認為陸委會應向中國嚴正交涉並抗議；莊瑞雄強調「政治過招不該拿老百姓的生命和自由祭旗」，現階段最重要是讓人平安，政府應站在家屬立場分憂努力，中國也應設身處地思考，不然兩岸關係只會倒退。

民進黨立委蔡適應及莊瑞雄均說，國人在其他沒邦交國家出事，政府都會用盡辦法營救，這個節骨眼更不能只有陸委會和海基會用書面要求，應動用一切關係救人，為家屬建立探視管道，要中國沒有犯罪證據就立刻放人，外交部也應協助家屬國際發聲，給中國政府壓力。

國民黨立委王育敏則批評蔡政府訊息緩慢且間接，在此案「完全沒有施力點」，要求政府窮盡方法確保李明哲人身無虞，也要釐清遭拘留因素。國民黨立委江啟臣說，海基會用發函聯繫太消極，就算高層不見得能聯絡，但事務性官員聯繫應還存在，要盡力找尋，至少讓我方知道人在哪裡。

廣告
  • 李明哲（家屬提供）

    李明哲（家屬提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 李明哲
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當✧洛神花蜜豬肉
異國風✧以色列雞排
貓奴必學✧貓咪餅乾
５招解決結塊砂糖！
轉寄

標題：救李明哲 立委︰應向中嚴正交涉、抗議


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月29日‧星期三‧丁酉年三月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.