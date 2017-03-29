日官房長官︰台灣是很重要的夥伴
副大臣訪台遭中抗議 日閣員紛發聲相挺
〔駐日特派員張茂森、記者鍾麗華／綜合報導〕針對中國抗議日本總務省副大臣赤間二郎訪問台灣，日本內閣官房長官菅義偉廿八日在記者會上說，日台之間有緊密的經濟關係和人員往來，「是很重要的夥伴」，對加強雙方的相互理解具有很大意義。外務大臣岸田文雄也在內閣會議後的記者會上表示，日台間始終維持非政府的實質關係，「中國的批判是沒有理由的」。
赤間二郎廿五日出席日本台灣交流協會在台北華山1914文創園區主辦的「多彩日本」活動，並與亞東關係協會會長邱義仁等人共同主持開幕儀式。赤間二郎為台日一九七二年斷交以來訪台最高層級的日方官員。
中國外交部發言人華春瑩廿七日針對赤間訪台一事聲稱，日本和台灣的關係只維持在「民間」和「地區」，日本「違反這個約定」，中國對赤間前往台灣「處理公務」表示堅決反對，並對日本政府提出抗議。
對於中國的過度反應，菅義偉在例行記者會上強調，日台雙方有緊密的經濟關係和人員互訪，是「很重要的夥伴」，日本將以和台灣維持非政府間實質關係的立場，「繼續推進和台灣的交流」。
外相︰維持非政府間關係
外相岸田也指出，赤間訪台只是為日本的地方做宣傳，日本對台灣的基本立場是維持非政府間關係，赤間訪台並未違反這個立場。他同時表示，日中關係非常重要，日本將持續推進和中國的「戰略性互惠關係」。
總務大臣︰讓更多台人訪日
總務大臣高市早苗也在記者會上強調，赤間訪台旨在深化和台灣的交流與合作，他出席在台灣的活動，目的是讓台灣民眾更加了解日本的地方魅力，吸引更多台灣民眾訪日。
蔡︰希望台日有更多互動
此外，蔡英文總統昨在總統府接見「二○一七年亞洲華人團體會議」與會僑領及代表時指出，台灣為亞太地區的一員，要走向世界，不但要充分掌握區域局勢，更重要的是讓整個亞洲的社會連結，成為最重要的助力。所以政府目前積極推動「新南向政策」，要與東協和南亞國家，在人才、產業、教育、文化、觀光等方面有更進一步交流合作，同時也希望和日本、韓國有更多互動及發展。
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