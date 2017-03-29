年改試院不同調 陳建仁：年改會為主
〔記者鍾麗華／台北報導〕考試院日前審議年改修法草案時，部分內容和年金改革國是會議版本有出入，引發改革被打折的質疑，年金改革委員會召集人、副總統陳建仁昨強調，宜維持年改會版本送請立法院審議。至於立院民進黨團是否提版本，尊重立院黨團決定，年改會也尊重立法院最後審議結果。
蔡總統聽取報告 認同年改會方案
總統蔡英文昨聽取年金改革相關法案進度，蔡總統認同年改會建議方案，包括一次退者十八趴優存利率第七年起降至六％，月退的「樓地板」標準採三萬二一六○元，而基於照顧弱勢原則，遺屬年金調整為原領年金額度的二分之一。
總統府發言人黃重諺會後轉述，蔡總統昨是定期聽取副總統陳建仁及政委林萬億有關年金改革的進度報告，出席會議者包括勞動部長林美珠、教育部長潘文忠，考試院並未出席。
民進黨是否提版本 尊重黨團決定
林萬億在會中就目前行政院研擬草案，向總統說明。對於行政院以年改會版本做為基礎的方案，蔡總統表示尊重，也會尊重國會後續法案審查。
對於公教老年最低生活保障的「樓地板」標準，會中確定將採三萬二一六○元，低於此標準者不會砍十八趴，以保障薪俸偏低、年資較淺的退休軍公教人員，且對年金財務的影響極小。
至於支領一次退的十八趴優惠存款逐年調降，第一年降至十二％、第三年降至十％、第五年降至八％、第七年降至六％；此外，遺屬年金領取額度，年改會版本為原領年金額度的三分之一，但基於照顧大多數是女性、兒童的退休公教人員遺屬，調整為原領年金額度的二分之一。
考試院日前審議通過的年改修法草案，和年改會版本頗有出入，包括平均薪資採計期間，年改會版為十五年，考試院目前版本調整為十年；年改會版提三十五年年資所得替代率是七十五％，分十五年逐年降至六十％，考試院版本調整為八十％，分十年逐年降至七十％。
陳建仁昨則強調，仍應以年改會的版本為依據，且行政院版本均採年改會建議版本，宜維持年改會版本送請立法院審議，政策不宜大幅度變動。
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