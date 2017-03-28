總統感謝史瓦濟蘭為台發聲

2017-03-28

蔡英文總統昨在總統府接見史瓦濟蘭王國總理戴巴尼（左），對於史國持續支持台灣的國際參與，尤其戴巴尼在包括聯合國大會在內的不同場合中，都曾為我仗義執言，蔡總統表達感謝之意。下月是史國國王恩史瓦帝三世生日，外交部部長李大維將代表台灣前往祝賀。（圖：中央社，文：記者鍾麗華）