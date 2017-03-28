公教年金樓地板32160元 蔡今可望拍板

2017-03-28

總統將聽取年改相關草案

〔記者鍾麗華、楊淳卉／台北報導〕蔡英文總統今天將聽取年金改革相關修法草案內容，負責年金改革的行政院政務委員林萬億昨表示，公教勞年金改革版本，行政院與考試院將於卅日同步送往立法院，年改會、考試院、銓敘部、教育部等相關單位，今將先向蔡總統報告進度。對於包括遺屬年金、續領十八趴優存利率的月退金「樓地板」標準等，蔡總統今天可望就不同版本拍板定案。

行政院後天將在院會排案通過「公立學校教職員退休撫卹條例草案」與「勞工保險條例部分條文修正草案」，而考試院週四院會也會通過「公務人員退休撫卹法草案」、「公教人員保險法修正草案」與「政務人員退職撫卹條例修正草案」，年改戰場將轉移至國會。

年金改革辦公室今向總統報告焦點，首先是公教老年最低生活保障的「樓地板」標準，年金改革國是會議結論，「樓地板」分為甲、乙兩案，分別為二五○○○與三二一六○元。當時蔡總統希望蒐集更多意見再定案，最後多數建議採用三二一六○元。

至於遺屬年金部分，國是會議結論是，可領月退休金的三分之一，且婚姻需存續十五年以上、年滿六十歲。考試院版則是改為月退金的二分之一，婚姻需存續十年以上、年滿五十五歲即可領取。政院決定比照考試院版本。

公務員所得替代率部分，年改會版本先調降至七十五％，再分十五年降至六十％，退休金計算基準以最後在職前十五年平均本俸計算；考試院版本則是所得替代率由八十％分十年降到七十％，且計算基準是在職最後十年。林萬億表示，年改方案有調整的部分，今天向蔡總統說明版本差異，並由總統做最後裁示。

軍人年金樓地板 退輔會：研議中

至於軍人年金的「樓地板」標準，是否也將訂為三二一六○元？退輔會主委李翔宙昨天受訪表示，還在與國防部研議中。他說，官階少校與中校是退伍軍人中的大宗，所領取的退休俸多在四萬元到五萬元之間，如何取得合理的樓地板標準，退輔會也會考量軍人職業特殊性，會再向年改會爭取合理的改革版本。

外傳行政院將把調整榮民就養金的權限下放給退輔會，李翔宙指出，就養金的發放標準，退輔會每年都會檢討，每四年檢討報行政院核定，在制度上沒有做任何修正。