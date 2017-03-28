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志願役士兵資格放寬 微罪前科者可報考

2017-03-28

〔記者羅添斌／台北報導〕國軍為了達成募兵制成效，陸續放寬各項限制規定，最新的做法則是要讓「獲准易科罰金、易服社會勞動執行完畢、緩刑期滿而緩刑之宣告未經撤銷」者，也可以參與志願役士兵選訓。

根據軍方現行規定，參加志願役士兵甄選者，須符合相關條件，包括「未判處有期徒刑以上之刑，或未受強制戒治、觀察、勒戒及保護管束等保安處分之裁判確定」。

國防部昨公告「志願士兵選訓實施辦法第四條、第九條修正條文」，增加除外條款，「獲准易科罰金、易服社會勞動執行完畢、緩刑期滿而緩刑之宣告未經撤銷，或符合少年事件處理法第八十三條之一第一項規定者，不在此限」。

有前科人士過去不符合當志願役士兵條件，司法院大法官會議做出第七一五號解釋，認為軍方做法「牴觸人民服公職權利」，軍方因此進行志願役士兵選訓實施辦法的修正，並經立法院通過。

國防部說，為使國軍用人政策，得於兼顧維護國家利益與軍事安全前提下，更臻周延並與時俱進，因此最新的修正，是參照同屬公務員且具備執行公權力身分的司法官與警察用人標準，適切調整原成年遭判處徒刑者限制報考的條件。

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2017年3月28日‧星期二‧丁酉年三月初一日
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