尉級軍官服役年限 擬修法延長二年
立委提案
〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部力拚今年底編現比達九十％，落實「全募兵」政策，但國軍基層軍官短缺問題未解，日前更傳出陸軍蘭陽指揮部九個戰車排，竟無軍官排長的窘事。為舒緩基層軍官荒，國防部今年祭出多種措施「開源」，民進黨立委羅致政亦提案修法，擬將少尉、中尉最大服役年限，自現行十年增至十二年，上尉自十五年增至十七年，盼進一步留住基層軍官。
舒緩基層軍官荒
對於基層軍官荒，國防部也正同步研究延長尉級、校級軍官最大服役年限。不過，知情官員指出，相關案件還在研議中，尚未定案。據悉，由於延長軍官服役年限，和軍人年金改革有關，立法院外交及國防委員會打算待軍人年改方案確定後，再一併討論此案。
雖國軍官員不願透露基層軍官編現比，但根據國防部統計資料，國軍軍官編現比約八成左右，去年屆退軍官留營率約七成二，但志願役軍官招募成效不甚理想，僅達目標數的六成六左右，使初級軍官人力更加吃緊。
為此，羅致政近日提出「陸海空軍官士官服役條例第六條修正草案」，盼延長尉級軍官服役年限，維持國軍整體戰力完整，同時適度延緩屆齡退伍的年金負擔，修正草案已交付外交及國防委員會審查。
該修正草案亦主張，軍醫、軍法、主財（主計與財務）、特種電偵、航管、行政、軍訓教官及其他具專業技術或職能人員，可在服役年限屆滿之際申請繼續服役。
除立委提案修法「節流」，國防部亦祭出多項管道招募軍官「開源」，軍方官員表示，目前國軍從多種管道擴大招募，除深入各大專院校設立資訊服務站，並額外委託廿四所大學辦理大學儲備軍官團（ ＲＯＴＣ）軍事訓練課程外，今年更將專業軍官招募梯次自一梯擴大至三梯，一月份已有二百多人投身軍旅，達成率約七至八成。
此外，國防部也開放服役超過一年、具大專文憑的志願役士官兵報考專業軍官，官員表示，這些士官兵已受過入伍訓，具有部隊經驗，只要接受分科教育後即可任官，藉此確保質量。國防部同時擬向行政院爭取「預備軍官留營慰助金」，增加留營誘因。
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標題：尉級軍官服役年限 擬修法延長二年
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