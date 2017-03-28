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鍋貼役惹議 立院凍結役政署2％業務費

2017-03-28

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院內政委員會昨日審查內政部役政署六十五億四千萬餘元「役政業務」預算凍結案，國民黨立委黃昭順質疑「產業訓儲替代役」未納入五星級飯店，卻有「四海遊龍」鍋貼業者，提案該科目凍結二％，最後在役政署力保役男薪水不受影響下，折衷改成凍結三億元業務費的二％，提書面報告後始得動支。

役政署日前公布今年度「產業訓儲替代役」配用員額，四海遊龍、瓦城泰式餐廳、黑貓宅急便業者皆來申請，黃昭順昨質詢時表示，完全沒有五星級飯店、鼎泰豐，而鍋貼業者四海遊龍加盟只需十八萬元。

葉俊榮：產業役是培訓中階專才

黃昭順認為，替代役男去煎水煎包，「這不是我們要的東西！」內政部長葉俊榮反駁強調，「產業訓儲替代役」是培養中階儲備幹部專才，不是去第一線賣水煎包、煎鍋貼，來申請的企業都審核過，「不能因為它是鍋貼，就認為比不上五星級飯店！」

親民黨立委陳怡潔提醒，政府不能夠讓替代役男變成廉價勞工。葉俊榮說，「產業訓儲役」需一般大學學歷，役期三年，第一年以替代役管理，薪水二萬八千元，第二、三年與產業員工一樣同工同酬，不會變廉價勞工。

在審查役政署預算凍結案時，黃昭順強調，凍結案是在鍋貼役爭議前就已提出，原凍結五％，役政署雖提書面報告，但「產業訓儲替代役」爭議多，不可能同意完全解凍，可改成凍結二％。

役政署長林國演表示，該預算包含役男薪俸及伙食費，凍結將影響發薪。葉俊榮也說，產訓替代役方向是對的，不要去凍結役男薪水。最後通過，役政署三億元業務費凍結二％，提交書面報告始得動支。

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  • 內政部長葉俊榮（右）、役政署長林國演（左）27日到立法院列席備詢。（記者廖振輝攝）

    內政部長葉俊榮（右）、役政署長林國演（左）27日到立法院列席備詢。（記者廖振輝攝）

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