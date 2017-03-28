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四七言論自由日 北市辦導覽活動

2017-03-28

〔記者張凱翔／台北報導〕為紀念鄭南榕追求言論自由的犧牲奉獻，行政院訂四月七日為「言論自由日」。北市府昨宣布，今年四月七日至九日將規劃「請願運動」、「言論自由」兩大主題導覽路線、共六場導覽活動，邀請民眾一同回顧先人過去艱辛追求民主自由的路程。

「台北市不可以遺忘的自由之路」系列活動分兩條路線，大同區主題為「請願運動」，將走訪蔣渭水紀念公園、靜修女中、張亦泰布莊、黃信介及江鵬堅故居等地點；中正區「言論自由」主題導覽，走訪人民報導、大明報、全民日報等多個因二二八事件被停刊的報社舊址。

北市民政局表示，「請願運動」主題導覽可以讓民眾了解從蔣渭水開始籌組「台灣文化協會」到成立台灣第一個合法政黨「台灣民眾黨」的歷史，乃至國民政府遷台後，黃信介創辦「美麗島」等黨外雜誌爭取民主自由、江鵬堅參與美麗島大審辯護等台灣人爭取政治自由的過程。「言論自由」路線則聚焦於二二八事件，當時媒體不畏強權對當權者批判，許多媒體面臨停刊壓力仍不屈不撓，透過路線導覽重現當時媒體的風骨。

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  • 北市府昨舉辦四七言論自由日活動記者會，前副總統呂秀蓮（中）出席。北市府將規劃「請願運動」、「言論自由」兩大導覽路線。（記者張凱翔攝）

    北市府昨舉辦四七言論自由日活動記者會，前副總統呂秀蓮（中）出席。北市府將規劃「請願運動」、「言論自由」兩大導覽路線。（記者張凱翔攝）

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