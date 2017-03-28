國民黨黨員名冊外洩 恐衍生連署弊端

2017-03-28

〔記者施曉光、林良昇、吳正庭／綜合報導〕國民黨主席選舉選情激烈，近日更爆發黨員名冊資料外洩疑雲，黨內人士憂心，此事除了凸顯黨員個資保護管理漏洞百出，也恐將為黨員連署帶來後遺症。

熟悉黨籍管理作業的黨內人士指出，早年就已建置供各縣市黨部核對回復黨籍申請案的五百萬筆失聯黨員資料庫系統，會是舊黨員資料流出的一大漏洞，而這次引發爭議的是今年一月才入黨的新黨員資料外流問題，未排除是內神通外鬼，也有可能是年初地方黨部大量處理入黨申請資料時，相關黨工違反作業規定，讓義工操作黨籍管理系統，導致外流。

此事除涉個資保密問題，恐也會對後續黨員連署工作產生不小後遺症，如果外洩資料除了姓名、地址，還有身分證字號、黨證字號，取得資料的人連署作業將如虎添翼，因為黨員連署書上只要有黨證字號等相關資料，再加上簽名即可，弊端也可能就此發生。

另據指出，組發會規定黨員本人才可向地方黨部查詢黨證字號，但往往參選人陣營會憑黨員提供的身分證字號，要求地方黨部代查，以利處理連署書。此次也發生某地方黨部配合特定陣營代查，卻拒協助其他陣營。

國民黨組發會主委張雅屏指出，黨中央已要求地方黨部不得配合非黨員本人的代查，也不能再有差別待遇情況。

針對此次選舉爭議不斷，傳出國民黨內中生代立委近日將發表連署聲明，呼籲黨主席選舉主軸拉回如何帶領國民黨重返執政。黨主席參選人詹啟賢昨表示，他對中生代的「藍色憂鬱」深有同感，國民黨再不警醒，恐遭民意淘汰。黨主席的選舉過程和結果，是黨未來是否能夠順利前進的重要起點，必須選出一個能夠整合全黨、止息內鬥、獲得社會認同的黨主席，否則恐將重蹈覆轍。

另一參選人吳敦義昨前往金門爭取支持，他批評總統蔡英文讓「維持現狀」成了空言、讓兩岸關係處於「已讀未回」的現狀，他並呼籲國民黨不要灰心喪志，做個更像樣的在野黨，對政府有效監督、有力制衡。