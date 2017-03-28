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泰拒入境 呂︰不是什麼了不起國家

2017-03-28

〔記者張凱翔／台北報導〕前副總統呂秀蓮有意出訪泰國，泰國政府卻未發簽證，這已經是去年五月以來第二次被拒絕入境。呂秀蓮昨於北市「言論自由日」活動記者會回應，「泰國也不是什麼了不起的國家」，屈服於中國、做出完全違背人權的事情，她正在考慮「要不要大動作對付它（泰國）」，呼籲蔡政府要做新南向政策，國人旅行自由這種基本的事情要先做好。

斥屈服中國 違背人權

去年五月呂秀蓮原要到泰國出席「伊斯坦堡高峰會」，但因「暫緩核發簽證」導致趕不上行程無法出席。呂秀蓮稱泰國原本說下次有國際會議歡迎她出席，不料這次又被拒絕且未說明理由。外交部則表示，已為這件事情正式向泰國政府提出交涉，希望泰方基於促進雙邊友好合作交流，同意呂應邀訪泰。

呂秀蓮表示，「對我來講，泰國也不是什麼了不起的國家」，泰國就是因為太屈服中國了，所以做了一個完全違背人權的事情，「世界很多國家都歡迎我去，我也不太在乎（被泰拒入境）」，但現在政府提倡新南向政策，當然要重視國家尊嚴和國人旅行的自由與安全，如果國人的旅行自由不被保障，政府應該更積極地採取行動。

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  • 前副總統呂秀蓮（中）出席北市「言論自由日」活動指出，泰國政府未發簽證，這已經是去年五月以來第二次拒絕她入境。（記者張凱翔攝）

    前副總統呂秀蓮（中）出席北市「言論自由日」活動指出，泰國政府未發簽證，這已經是去年五月以來第二次拒絕她入境。（記者張凱翔攝）

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