蕭旭岑：從未參與討論滅王計畫
2017-03-26
〔台北訊〕政論家南方朔日前撰文指出，前總統府副秘書長蕭旭岑曾商議滅王計畫，並用加密電話和黃世銘聯絡，蕭旭岑就此指出，他本人從未於新台灣人基金會或其他任何場合，與任何人討論過所謂的滅王計畫，此一說法純屬子虛烏有。
蕭旭岑表示，他在一○二年九月六日特偵組召開記者會時，透過電視轉播始知黃世銘指責前立法院長王金平涉嫌關說，特偵組記者會前，前總統馬英九與當時的總統府副秘書長羅智強，未曾告知他此事，遑論商議有關記者會的內容。他說，他當時擔任國民黨文傳會主委，與府內事務無關。
蕭旭岑更強調，「此生迄今，本人與黃世銘從不認識、從未見面、亦從未有過電話往來。黃世銘於一○二年九月廿五日立法院備詢時也回答不認識本人。」
南方朔是在三月十九日《馬英九被起訴只是開始！》文中述及：馬鬥王滅王，都是起源於「服貿協議」，當王金平對「服貿協議」與馬英九不同調時，馬的滅王計畫就已展開，我的學界友人台北大學的侯漢君教授對馬英九的「新台灣人基金會」非常熟悉，侯教授就向我表示過，在「服貿協議」的馬王矛盾出現後，「新台灣人基金會」就已有馬的親信…蕭旭岑等在商議滅王事宜，並有人看見他們用加密電話和黃世銘聯絡，侯漢君教授也同意當我的證人，他也在高院的審判庭將這些內情陳述，我們都建議庭上，如果要對馬滅王有更精準的真相，一定要對「新台灣人基金會」展開蒐證。
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