| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

小檔案：陪審制

2017-03-26

參與審判的民眾稱為陪審員，陪審員組成的陪審團依所得犯罪資料，來決定有罪或無罪，法官只專責法律適用與量刑。每庭由12到16名陪審員及1名法官進行，須所有陪審員意見一致認定有罪，才會有罪，否則就是無罪，法官再依陪審團結論做判決。採行「陪審制」的國家，以英美法系國家居多。（整理：記者陳慰慈）

廣告
  • 去年十二月北市中山區行政中心舉辦陪審團制模擬法庭。（資料照，記者黃建豪攝）

    去年十二月北市中山區行政中心舉辦陪審團制模擬法庭。（資料照，記者黃建豪攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 司改國是會議 司法改革 陪審制
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
古早味✧黃金番薯粿
青花椰鯷魚貓耳朵麵
喝熱湯✧苦瓜燉雞胸
輕鬆去除羊羶味！
轉寄

標題：小檔案：陪審制


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月26日‧星期日‧丁酉年二月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.