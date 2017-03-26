2017-03-26

參與審判的民眾稱為陪審員，陪審員組成的陪審團依所得犯罪資料，來決定有罪或無罪，法官只專責法律適用與量刑。每庭由12到16名陪審員及1名法官進行，須所有陪審員意見一致認定有罪，才會有罪，否則就是無罪，法官再依陪審團結論做判決。採行「陪審制」的國家，以英美法系國家居多。（整理：記者陳慰慈）