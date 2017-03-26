2017-03-26

參審制由職業法官與民眾共同組成合議庭，參與審理的民眾又稱參審員，不僅可以訊問被告、證人，也有與法官共同進行事實認定與法律適用、量刑的權限。每庭由3名法官及6名參審員進行，有罪或無罪認定須經過半數決定；參審制盛行於歐陸法系國家。（整理：記者陳慰慈）