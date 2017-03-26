「找回民眾信賴」民間司改會推陪審制
〔記者吳政峰、陳慰慈、項程鎮／台北報導〕司法改革國是會議第四分組廿五日第一次增開會議，與會委員、台灣陪審團協會理事長張靜，認為引進陪審團制度，才能找回民眾對司法的信賴，且成本不一定較高，反可能因為只有一審而降低成本。
陪審制只有一審 成本反降低
外界質疑陪審制可能拖垮國家財政，張靜解釋，參審或現行體制的訴訟程序，同一案件可能面臨多次更審，耗費司法資源與金錢成本，但陪審團僅就事實認定有罪或無罪，只有一審，兩相比較，陪審制不一定比較花錢。
張靜說，司法院提案引進參審，人民跟法官一起參與審判，會出現參審員有意見，卻不敢挑戰法官，最後又淪為現行制度，人民等同被拉去背書而已，但陪審就沒有這個問題。
司法改革基金會執行長高榮志認為，如果參審跟陪審只能選一種，他會選擇陪審，因為它是很多人的「夢中情人」。高榮志表示，陪審制有三大優點，一、能維護法院公平，法官不會公親變事主；二、人民和法官分工分離，人民是主角，法官退居第二線，成為引導角色；三、人民不懂法院，但他們要下判決，所以法庭活動將更貼近民眾、口語化，檢察官舉證責任也被要求要提高。
高榮志指出，參審制可能產生權威效應，亦即法官具有專業法學知識，讓其他參審員不敢質疑，只會乖乖服從，但陪審制將法官隔離在陪審員外，無此問題。
高榮志建議，實施陪審制先不要讓人民參與量刑，因量刑如無專業，會較危險。
王薇君：被害人與家屬應有參與權
律師尤伯祥認為，人民目前對法官普遍不信賴，並無引進參審制條件，以德國為例，參審員充其量是花瓶。陪審制讓不同領域的人進來法院參與審判，透過說服與交流，強迫思考，深化到社會，才能重振司法威信。
曾歷經兩歲姪子王昊遭虐殺的「兒童權益促進會」理事長王薇君則表示，不論改成參審制或陪審制，重點是要讓被害人或家屬有從頭到尾參與的機會，才是對他們的尊重。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 「大甲媽」23:55通過彰市民生地下道
- 三月瘋媽祖 這群人比五月天迷更瘋狂
- 到了！ 大甲媽通過地下道 信徒冒雨迎接
- 串聯星光橋水返腳景點 地方催生汐止休息站
- 〈愛的大忌〉操弄感情耍心機 弄巧成拙磨損愛情
- NBA單季三分球前三席 又被柯瑞壟斷
- 兩個蔡董伺候 王力宏飆火球
- 富邦元年紀錄片 等10號隊友搶鏡
- 兄弟宮廟200年情緣 中投首長接續
- 10秒結束！ 「大甲媽」遶境到彰化 傳出10人互毆
- 大甲媽不到12點通過民生地下道 原因是...
- 薪資成本列舉扣除 須符合3大要件
- 要錢又要性 一定是邪魔歪道
- 小宇斷糧12小時 憋出暌違5年新輯
- 嬉皮虎爸好屌 《大隊長》神奇滿座
- 老班底再幹4年？排協喊前進東奧
- 74年好交情 8旬爺爺作伙健走
- 騎士與寶馬碰撞後 彈飛卡小黃車底昏迷
- 自由廣場》何不公開不起訴處分書
- 林冠綸刀刀致命 達欣搶下首勝
- 〈看門道評味道〉活用剩料 才是真本事
- 伍鐸「洗腦」2天 林威廷轟滿貫
- 美退中進 中企入美後院投資墨西哥
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 DPP urges China to account for missing Taiwanese activist
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 High-level Japanese official visits
- 產業替代役 小7、宅配、鍋貼全入列
- 「集集」如律令 富邦5顆首球到齊
- 體制外教育 林全：多元選擇
- 東港東隆宮王船起造 4個月完工
- 台塑越鋼高爐首季點火 落空
- 司改會議》陪審制是「夢中情人」 他們都想推行
- 台東市辦環保市集 只花600元
- 喜迎法荷郵輪 花蓮港通關服務站啟用
- 中企買萊迪思受阻 換身分再叩關
- 是你嗎？1-2月發票千萬獎看這裡
- 孝悌楷模與自強兒童 30人獲表揚
- 蓮香齋拒收舊餐券 民眾怒批：已被加收費用！
- 自由廣場》藍色高麗菜
- 水利會長4月1日改選 3選將衝刺
- 歐盟「團結峰會」英相缺席
標題：「找回民眾信賴」民間司改會推陪審制
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email