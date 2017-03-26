| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

「找回民眾信賴」民間司改會推陪審制

2017-03-26

〔記者吳政峰、陳慰慈、項程鎮／台北報導〕司法改革國是會議第四分組廿五日第一次增開會議，與會委員、台灣陪審團協會理事長張靜，認為引進陪審團制度，才能找回民眾對司法的信賴，且成本不一定較高，反可能因為只有一審而降低成本。

陪審制只有一審 成本反降低

外界質疑陪審制可能拖垮國家財政，張靜解釋，參審或現行體制的訴訟程序，同一案件可能面臨多次更審，耗費司法資源與金錢成本，但陪審團僅就事實認定有罪或無罪，只有一審，兩相比較，陪審制不一定比較花錢。

張靜說，司法院提案引進參審，人民跟法官一起參與審判，會出現參審員有意見，卻不敢挑戰法官，最後又淪為現行制度，人民等同被拉去背書而已，但陪審就沒有這個問題。

司法改革基金會執行長高榮志認為，如果參審跟陪審只能選一種，他會選擇陪審，因為它是很多人的「夢中情人」。高榮志表示，陪審制有三大優點，一、能維護法院公平，法官不會公親變事主；二、人民和法官分工分離，人民是主角，法官退居第二線，成為引導角色；三、人民不懂法院，但他們要下判決，所以法庭活動將更貼近民眾、口語化，檢察官舉證責任也被要求要提高。

高榮志指出，參審制可能產生權威效應，亦即法官具有專業法學知識，讓其他參審員不敢質疑，只會乖乖服從，但陪審制將法官隔離在陪審員外，無此問題。

高榮志建議，實施陪審制先不要讓人民參與量刑，因量刑如無專業，會較危險。

王薇君：被害人與家屬應有參與權

律師尤伯祥認為，人民目前對法官普遍不信賴，並無引進參審制條件，以德國為例，參審員充其量是花瓶。陪審制讓不同領域的人進來法院參與審判，透過說服與交流，強迫思考，深化到社會，才能重振司法威信。

曾歷經兩歲姪子王昊遭虐殺的「兒童權益促進會」理事長王薇君則表示，不論改成參審制或陪審制，重點是要讓被害人或家屬有從頭到尾參與的機會，才是對他們的尊重。

廣告
  • 全國司改國是會議第四組25日於最高法院增開會議，討論陪審制和參審制。民間團體到場以行動劇表達支持陪審團制，並指打倒恐龍法官、讓人民參與審判。（記者叢昌瑾攝）

    全國司改國是會議第四組25日於最高法院增開會議，討論陪審制和參審制。民間團體到場以行動劇表達支持陪審團制，並指打倒恐龍法官、讓人民參與審判。（記者叢昌瑾攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 司改國是會議 張靜 民間司改會 陪審制 高榮志
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
古早味✧黃金番薯粿
青花椰鯷魚貓耳朵麵
喝熱湯✧苦瓜燉雞胸
輕鬆去除羊羶味！
轉寄

標題：「找回民眾信賴」民間司改會推陪審制


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月26日‧星期日‧丁酉年二月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.