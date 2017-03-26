退俸來自全民稅收 學者：應視社經變動調整
〔記者曾韋禎／台北報導〕攸關公務員年金改革的「公務人員退休撫卹法草案」將於本週四經考試院會通過，送進立法院審查。多位學者表示，雖公務員享身分保障，但其退休俸來自全民稅收，就該順應人口結構、社會經濟力的大幅改變進行調整。
郭明政：千億退撫負擔 地方恐破產
台灣社會法與社會政策學會、台灣法學會昨舉行座談會。政大法學院教授郭明政引述年改會資料指出，政府目前每年的退撫負擔是三千一百億元，其中地方政府負擔了一千四百億元，再不改革，地方財政將惡化到可以宣告破產。
郭明政除引用大法官釋字第六二○號指出，立法者為因應時代變遷與當前社會環境之需所做之法律變更，難免影響人民既存之有利法律地位；所以能針對有信賴保護之必要者，明定過渡條款，適度排除或延緩新法對之適用，但還是要符合比例原則與平等原則。德國憲法法院也說，可以下調退休給付，唯一理由就是公務員要與勞工取得合致。
他戲稱，中國古代是滿七十歲「致仕」，改領半俸；德國退休公務員的所得替代率，年資卅年為五十三．八七％、四十年為七十一．七五％，只有中華民國存在超越現職待遇的制度。
中央大學法律與政府研究所副教授張桐銳指出，改革的必要性來自人口結構改變，已退者領取的退休俸來自全民的稅收，但這樣龐大的負擔不能只由在職者面對，而是包括已退者的所有世代要共同面對。
不過他認為，德國只採計退休前兩年的最後俸額，且為避免人情因素，規定要佔職兩年，否則就該往前採計；現在採計最終十年、十五年的修法方向，未來可能因違反贍養原則而遭受質疑。
政治大學法學院教授孫迺翊認為，無論什麼制度都取決於社會的經濟能力、就業率、人口結構，台灣就是太晚啟動改革，調整幅度才會這麼大。她引述德國聯邦社會法院見解指出，退休後是開啟另外法律關係，各項給付都以持續性的法律關係為基礎，也要考慮到社會經濟的變動。
國防大學管理學院法律學系教授鍾秉正說，年金制度是從初入職場繳交保費、累積年資開始，到退休後領取，直到死亡，往往長達六十年以上，怎可能都不更改？調整的主因不外是因應現時的薪資水準、平衡財務狀況。有人認為已退者的退休所得是財產權，受到憲法保障，但也無法避免面對強制性的調整。
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標題：退俸來自全民稅收 學者：應視社經變動調整
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