年改會：軍公教月退地板32160元
〔記者李欣芳／台北報導〕政府推動年金改革，本週四將由行政院向立法院送出教育人員與勞工的修法，考試院也預定週四同步送出公務人員修法版本。據透露，有關退休軍公教老年基本生活保障的「樓地板」，總統府年金改革委員會經會商後擬訂為三萬二千一百六十元，月退休總額低於此標準者將不會砍十八％優惠存款利率，近日將呈報蔡英文總統正式定奪。
總額低於地板者 不砍18％
年改會並敲定，軍公教遺屬年金由原本草擬的遺族可領「月退休金的三分之一」，改為可領「月退金的二分之一」，雖然軍人年改草案尚未正式呈報到行政院，但因年改會已敲定軍公教十八％優存利率最晚六年退場，對於樓地板門檻與遺屬年金調整，著眼於保障弱勢且應齊一標準，軍公教都一體適用上述方案。
公、教、勞年改5法案 兩院週四同步送立院審查
行政院決定在本週四院會通過教育部提報「公立學校教職員退休撫卹條例草案」，以及勞動部提報「勞工保險條例部分條文修正草案」，分別敲定教師與勞工的年改版本。本週一也將召開行政、立法協調會報，就年改相關爭議進行會商。
年改會副召集人林萬億表示，據他了解，考試院擬於本週四院會通過涉及公務員年改的「公務人員退休撫卹法草案」、「公教人員保險法修正草案」與「政務人員退職撫卹條例修正草案」三案，後兩案將由考試院會銜行政院提出，若情況順利，週四行政、考試兩院就會向立院送出共五項年改法案。
對於軍公教的樓地板，年改會原篩選出二萬五千元或三萬二千一百六十元兩案，林萬億表示，較多意見主張訂為三萬二千一百六十元，最後由蔡總統決定。經評估，兩案的人數差別不大，約只一、二千人，政府因此能省下的錢並不多。
林萬億指出，樓地板的設計是為保障薪資較低、年資不高的弱勢軍公教，遺屬年金的調整，則是參考國際慣例，因請領者多為婦女或兒童，這也是保障弱勢。
政院週四將通過教育人員的年改版本，依年改會原有方案，十八％領月退俸者最晚六年退場，第七年起歸零，領一次退者統一採乙案，第一年降到十二％，第三年降到十％，第五年降到八％，第七年起降到六％。退休所得替代率部分，則先調降至七十五％，再逐年降至六十％。至於退休金計算基準，以最後在職前十五年平均本俸計算。
勞工年改版本，主要是調高保費，所得替代率則不變。政院將通過的「勞工保險條例部分條文修正草案」明定，勞保費率將由現行平均九．五％，逐年調高到一百一十七年的上限十八％。
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標題：年改會：軍公教月退地板32160元
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