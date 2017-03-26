《一週大事》3月19日至3月25日
2017-03-26
國內：
●經濟部二十二日舉行抗旱水情會議，確定嘉義及台南將於四月五日起調整為黃燈，並進入一階限水。
●駐美代表高碩泰二十二日受邀出席抗伊斯蘭國聯盟首次的全體會議，為我國官員首度公開進入美國國務院參與國際會議。
●行政院會二十三日通過「前瞻基礎建設特別條例草案」，將提出總額八八二四．九億元的八年特別預算案；其中三十八項軌道建設共四二四一．三三億元，占近半數。
國外：
●英國二十日知會歐盟，將依「里斯本條約」規定，於二十九日啟動脫歐協商；談判預計將長達兩年，為英國自二次世界大戰以來的最複雜談判。
●英國男子馬速德（Khalid Masood）二十二日駕車朝國會大廈進行恐怖攻擊，造成四死四十傷。
●因共和黨意見分歧，美國總統川普在眾議院二十三日表決前，撤回健保改革法案，並表示近期內不會重提。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 一週大事
政治‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 「大甲媽」23:55通過彰市民生地下道
- 三月瘋媽祖 這群人比五月天迷更瘋狂
- 春雨少河床乾 華山螢火蟲恐遲到
- 日副大臣訪台 學者：替台日高層互訪鋪路
- 等待也是一招 川普要讓歐版自爆
- 孝悌楷模與自強兒童 30人獲表揚
- 游牧讀童書 蒙古包變身圖書館
- 柚花樹下品茗 優雅樂音讓人醉
- 「神級」賢拜同隊 神全經典奇緣
- 10秒結束！ 「大甲媽」遶境到彰化 傳出10人互毆
- 大甲媽不到12點通過民生地下道 原因是...
- 布克狂刷70分 太陽輸球好歡樂
- 陳德銘談話 學者：只是重申立場
- 31次不孕治療、挨萬針 粒線體置換終生女
- 全象主場搶首勝 「獅」速列車拚開胡
- 蓮香齋拒收舊餐券 民眾怒批：已被加收費用！
- 遊隼龍洞護蛋 動保處立牌禁騷擾
- SBL總冠軍賽》首冠託付裕隆 賀夫30分獨撐
- 水利會長4月1日改選 3選將衝刺
- 邁阿密網賽》熬過一輪魔咒 辛然配晉16
- 川普減稅 學者：短多長空、先甘後苦
- 男團B1A4唱跳吸金500萬 金英光泡咖啡 高歌知足
- 反脫歐 倫敦8萬人上街挺歐盟
- 偷iPad還開直播 衛星定位逮賊
- 清水國小古蹟宿舍群啟用 日相弟媳道賀
- 林邊納骨塔週休 祭祖吃閉門羹
- 「封路」「出草」卡大地布部落自主宣告傳統領域
- 賴神迎貴客 辛辛那提台南開演
- 大福彩摃龜
- 東港東隆宮王船起造 4個月完工
- 開幕戰前喬定 林智平月薪36萬
- 彩虹村修繕 林佳龍探望彩虹爺爺
- 媽媽咪呀！ 亞曼達興奮生女兒
- 德最呆銀行 又誤轉帳50億歐元
- 眼瞼長黃斑瘤 注意心血管疾病上身
- 兄弟宮廟200年情緣 中投首長接續
- 米嚕咕的占星頻道：2017.3/26～4/1
- 鹿草西瓜豐收 活動催買氣
- 嬉皮虎爸好屌 《大隊長》神奇滿座
- 自由廣場》從矽谷看「前瞻」
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：《一週大事》3月19日至3月25日
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分