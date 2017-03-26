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《一週大事》3月19日至3月25日

2017-03-26

國內：

●經濟部二十二日舉行抗旱水情會議，確定嘉義及台南將於四月五日起調整為黃燈，並進入一階限水。

●駐美代表高碩泰二十二日受邀出席抗伊斯蘭國聯盟首次的全體會議，為我國官員首度公開進入美國國務院參與國際會議。

●行政院會二十三日通過「前瞻基礎建設特別條例草案」，將提出總額八八二四．九億元的八年特別預算案；其中三十八項軌道建設共四二四一．三三億元，占近半數。

國外：

●英國二十日知會歐盟，將依「里斯本條約」規定，於二十九日啟動脫歐協商；談判預計將長達兩年，為英國自二次世界大戰以來的最複雜談判。

●英國男子馬速德（Khalid Masood）二十二日駕車朝國會大廈進行恐怖攻擊，造成四死四十傷。

●因共和黨意見分歧，美國總統川普在眾議院二十三日表決前，撤回健保改革法案，並表示近期內不會重提。

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標題：《一週大事》3月19日至3月25日


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