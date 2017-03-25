前國安局長楊國強 任駐泰代表

2017-03-25

〔記者李欣芳、呂伊萱／台北報導〕總統府昨公布總統人事令，特任前國安局長楊國強為駐泰國代表，原駐泰代表謝武樵改派駐俄羅斯代表。由於泰國是東南亞重要情報交換重鎮，決策高層將楊國強派駐泰國，有加強台灣與泰國之間情報密切交流合作的重要意義。

楊國強去年十月卸任國安局長後，外派傳聞就不斷，如今成為首位卸任後外派擔任重要國家代表的國安局長。

楊國強為陸軍官校四十一期、南非陸軍學院、美國陸軍戰爭學院畢業，曾任國防部總政戰部處長、陸軍裝甲兵學校校長、陸軍官校校長、國安局副局長、局長等職務。