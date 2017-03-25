出席博鰲論壇 蕭萬長推台資比照中資待遇

2017-03-25

會晤中國副總理張高麗

〔記者施曉光／綜合報導〕以兩岸共同市場基金會榮譽董事長身分出席「博鰲亞洲論壇」的前副總統蕭萬長，昨晚與中國國務院副總理張高麗會面，張高麗重申「九二共識」、「反台獨」，強調中國會繼續深化兩岸經濟合作；蕭萬長則告訴張高麗，台灣企業界普遍反映中國各部門對推動兩岸經濟產業合作態度漸趨保守，強調兩岸企業合作不應受短期政治因素影響。

張高麗在會談中表示，中國對台灣一貫立場政策就是「堅持一個中國原則的『九二共識』政治基礎」及「堅決反對台獨分裂勢力」。

面對張高麗的政治喊話，蕭萬長將重點放在兩岸經貿議題。他表示，兩岸企業合作及產業融合，應基於「兩岸一家親的理念」，推動台資企業比照內資企業待遇，為兩岸企業合作注入新動能，體現「兩岸共同體」的合作意願。

張高麗指出，中國還要繼續推出各項措施深化兩岸經濟合作，制定一些新措施，讓台灣民眾到中國就業、創業、學習、培訓，「我們要維護兩岸和平與穩定」。

蕭萬長則說，兩岸企業合作不應受短期政治因素的影響，當前兩岸關係出現波折，雙方應更加重視民間合作關係，以最大的耐心與決心因應變局，以最大的誠心善待台商與人民，共同為兩岸和平發展而努力。

昨晚陪同蕭、高會面的人士有前外交部長、兩岸共同市場基金會最高顧問錢復、董事長詹火生，以及中國國台辦主任張志軍、海協會長陳德銘等人。