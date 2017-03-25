國際人才歸化 可保留原國籍
2017-03-25
〔記者陳鈺馥／台北報導〕內政部昨日正式公布施行「歸化國籍之高級專業人才認定標準」，只要在台居留滿五年，為科技、經濟、教育、文化藝術、體育及其他（民主、人權、宗教）等六大領域，符合認定標準即可申請歸化，不必放棄原國籍。內政部指出，將有助產業國際化，吸引具有專才的外國人成為台灣人。
高專人才入籍認定標準 公布施行
內政部戶政司長張琬宜說，高級專業人才不見得要有高學歷，許多古蹟修復傳統技師，沒高學歷卻身懷絕技，技藝及歷史經驗才是重點，有各領域外國高專人才成為我國國民，才會為台灣帶來更好發展。
愛台傳教士不必再抱憾 外籍運動員可為台爭光
張琬宜也表示，許多數十年來在台灣土地犧牲奉獻的外籍傳教士，早已自認為台灣人，卻受限於法令而未能歸化，此次認定標準也納入此類。已歸化我國國籍的籃球選手戴維斯，當年是放棄美國國籍才得以歸化，未來只要是優秀外籍體育選手，不必放棄原國籍就可申請歸化，可為我國出賽爭取更多佳績。
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