新北不滿意前瞻 林全：政院選擇該做的

2017-03-25

〔記者鄭鴻達、呂伊萱、何玉華／綜合報導〕行政院將向立法院提出八八二四．九億元的前瞻基礎建設特別預算，其中卅八項軌道建設就佔了四二四一．三三億元。但包括新北市在內等沒爭取到的地方政府大吐苦水，行政院長林全昨日表示，不可能全盤接受所有縣市所提出的計畫。

「不可能全盤接受所有縣市所提計畫」

國民黨立委李彥秀昨在施政總質詢批評中央大小眼，只因民進黨的雙北市長人選尚未喬好，而雙雙未獲中央關愛。她質疑，基隆輕軌去年底才發包進行可行性評估，尚未完整評估就定案，可能不具必要性，應延伸北捷民生汐止線到基隆，或請台鐵增加班次即可。

部分爭取項目落空 民進黨立委也質疑

民進黨立委羅致政指出，蔡總統參選新北市長時，曾於政策白皮書提及捷運民生汐止線、三鶯線、淡海及安坑輕軌，何以民生汐止線沒了？還有被列為優先執行的捷運萬大樹林線，目前僅核定到中和，後續還有經樹林銜接機場捷運，也沒列入。

交通部長賀陳旦回應，部分捷運路線位於台北市，由台北市捷運局規劃，但在二階環評及財務自償部分遭到質疑，也有工程上的困難；交通部會再與台北及新北市政府共同探討。

賀陳旦表示，前瞻基礎建設計畫有些是延續既有計畫，尤其是軌道建設一定有多年期執行者，會放進來代表中央認為是重要項目，因此願意協助地方政府加速辦理。至於沒列進來的，未來還是會做滾動式檢討。

林揆表示，很多縣市都有提出計畫，但不可能全盤接受，行政院也要選擇應該做的，例如新北市有好幾個軌道建設，三環三線這次幫助三段，有兩段長久以來僅開工而未動工，另一段雖已開工但品質上有爭議，才要藉此加速進行。

侯友宜：軌道建設不應讓新北市缺席

對於林揆說法，新北市府全力回擊。新聞局長張其強「提醒」說，這三段都已經在施工中，甚至快要完工，預算早已完成編列，也在執行中，就算沒納入這次的基礎建設特別預算，也在中央的年度總預算中，所謂「幫助三段」，只是「把左口袋的錢換到右口袋」，不是幫助。

新北捷運局長趙紹廉也到三峽區龍埔路與三角湧大橋交叉口說明三鶯線現況，駁斥林全「沒有實際動工」的說法。副市長侯友宜也在臉書開砲說，做為全台灣人口最多的城市，軌道建設不應該讓新北市缺席，三環三線是前瞻中的前瞻計畫，中央卻不支持，這個前瞻計畫還能期待什麼？

張其強指出，三環三線是新北市的核心建設，是近四百萬新北市民的共同期待，其中，關係北北桃共同發展的環狀線二階段，以及和北北基生活圈密切相關的汐止民生線，都已通過中央的「可行性研究評估」，卻在這次的核定內容中隻字未提，沒有獲得任何的預算。