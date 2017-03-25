葛林：美中若簽第四公報 「在美國內得不到支持」

2017-03-25

〔駐美特派員曹郁芬／華府廿三日報導〕前白宮國安會亞洲事務資深主任葛林今天表示，美中簽署第四公報的可能性很低，就算簽了在美國國內也得不到支持。

四月川習會 台灣將是優先議題

葛林在布魯金斯研究所接受媒體訪問時透露，他一週前在北京訪問，綜合各方的反應，台灣會是中國國家主席習近平與美國總統川普在四月會談的第一優先議題。中方樂見川普重申一個中國政策，但不確定這代表什麼意義，因為美國對一中的詮釋從來就與中國不同；所以中國堅持要蔡英文總統接受「所謂的新加坡共識」是不公平的。

他說，基於川普政府的不可預測性，川普在峰會說出與台灣或日本利益牴觸的話，不是不可能。不過，川習兩人都想藉機展現相互尊重、但強硬的姿態，這是兩位領導人需要較勁的時刻。

葛林表示，前總統小布希在位八年，雖然中國外交部想推動第四公報，從未被接受。有人把三公報視為等同舊金山和約或維也納和約同樣的位階，這不是事實，美中關係其實是流動性很高的，目前既競爭又合作，很難用言語去界定，更難讓美中台和亞洲盟邦都滿意。嘗試去做的風險很高，歐巴馬政府想要簽公報，所以二○○九年公布美中聯合聲明，結果引起反彈，台灣、日本和印度都不滿。

葛林說，第四公報不是好主意，美中缺少的是在戰略議題上實質的對話，以避免戰略意外。他指出，美國國務卿提勒森在北京重述中方說法是個小錯誤，不應該重蹈，提勒森沒有把美國的亞洲盟友置於所謂美中新型大國關係之下的較低位階。這個錯誤可能是缺乏幕僚，以及川普團隊缺乏對中政策共識的結果。他認為習近平與川普的峰會應該如期舉行，因為川普政府不知道自己的中國政策是什麼，領袖峰會將迫使他們做出決定，延期會讓美國的中國政策辯論流於華府圈的閉門造車。