中國潛艦威脅 美日台應聯手反制
2017-03-25
記者羅添斌／特稿
中國海空軍近年頻頻穿越第一島鏈，到西太平洋進行遠海作戰訓練，空中及水面上的軍事活動已帶給美日及台灣相當大的軍事壓力，但水面下的軍事威脅其實更大，面對中國潛艦的蠢動，恐非美日或是台灣可以僅憑單一國家之力就能圍堵，美日台三方必須合力並肩，才能有效反制中國潛艦威脅。
軍方日前進行P-3C反潛機的實彈演練，從機上投擲MK-46型反潛魚雷及深水炸彈，模擬在偵測到水下有疑似潛艦的不明目標後，分別動用反潛魚雷及深水炸彈進行攻擊，成效令軍方滿意，今年七月在最後一架P-3C反潛機交機返國後，代表我國P-3C反潛機機隊正式成軍。
美國與日本都擁有為數甚多的P-3C反潛機，能夠在相關海域進行長時間的偵巡任務，日本從去年開始，也調派P-3C反潛機加入南海巡邏任務，美日台三方的反潛機未來在台灣周邊，甚至是南海空域相會的可能性很高。
中國潛艦戰力目前正處於快速汰舊換新的局面，在潛艦動態難以偵測掌握下，中國潛艦對美日台帶來的軍事威脅，其實更甚於水面艦艇，美日台三方的軍備系出同門，有著共同的軍事語言，再加上面對共同軍事威脅，本應並肩共同因應中國軍事威脅，對中國潛艦活動的情資理應共享，三方若能進一步合作，類似P-3C反潛機偵巡任務就可劃分責任區，減少各自的負擔。
反制敵方的潛艦，除了以潛制潛之外，最重要的就是需要由海空兵力進行聯合反潛作戰，中國潛艦在水下跑來跑去，受威脅的不會僅止台灣，美國及日本也都深受威脅，美日與台灣之間，更應思考高層次的跨國聯合反制計畫，如果各家只管各家的，對反制中國潛艦，將是事倍功半的難事。
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