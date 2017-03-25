嚇阻中國潛艦 P-3C實彈演練

2017-03-25

完成投射魚雷、深水炸彈戰力驗證

〔記者羅添斌／台北報導〕空軍P-3C反潛機機隊今年七月將全數到齊，並由蔡英文總統主持成軍典禮。軍方高層官員透露，為了有效嚇阻中國潛艦，驗證P-3C反潛機戰力，空軍已在日前進行P-3C反潛機包括反潛魚雷、深水炸彈等的實彈射擊（投擲）演練，模擬P-3C反潛機偵測到中國潛艦後，投擲魚雷及深水炸彈擊退或是迫使中國潛艦上浮。

7月成軍 適當時機將巡弋南海

相關人士表示，P-3C反潛機目前巡弋範圍已包括東沙海域在內，也曾偵獲多艘中國海研船、情報船的活動；至於P-3C是否已執行南沙海域的偵巡任務？他表示，P-3C反潛機是依軍方規劃執行相關海域的偵巡，南沙太平島為我國固有領土，P-3C反潛機會在適當時機執行南海巡弋任務。

台灣向美國採購十二架P-3C反潛機，第十二架機將在今年七月交機返國，代表十二架機全數到齊，P-3C反潛機機隊也將成軍，象徵反潛機機隊已具有完整戰力。

高層官員說，過去不斷有傳言稱我國採購的P-3C反潛機無法掛彈，無法對中國潛艦產生嚇阻及攻擊效果，這些都是不實傳言，「P-3C反潛機進行實彈射擊演練，就是最好的澄清」。

P-3C反潛機機上有多個武器掛載點，機腹內也配置各式武器彈藥空間，可掛載MK-46反潛魚雷、魚叉反艦飛彈、MK-54深水炸彈等。

官員透露，空軍已在日前進行P-3C反潛機的各項實彈射擊及投擲演練，模擬P-3C在台灣周邊海域偵測到疑似中國潛艦的活動蹤跡，因此發射及投擲MK-46反潛魚雷、MK-54深水炸彈等武器，對疑似中國潛艦的目標進行攻擊。

官員表示，P-3C在兵力運用上，就是為了要降低中國潛艦對台灣的威脅，以及維護我國主要港口對外航運暢通為目的，配合海空兵力，構成綿密的作戰體系，平時於台灣周邊海域實施區域及重點巡邏，對相關海域水面及水下目標進行監控及偵測，戰時則依作戰計畫執行任務，確保國家安全。