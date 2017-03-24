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馬月存48萬案 北檢查無不法

2017-03-24

「夫妻加總所得」 北檢簽結

〔記者謝君臨／台北報導〕律師黃帝穎告發前總統馬英九涉公務員財產來源不明罪，理由是總統月薪約四十七萬餘元，至少捐一半薪水，卻還能月存四十八萬元，每月有約二十四萬元不明財產；台北地檢署調查後認為，馬是與配偶周美青共同申報財產，兩人薪資大於新增存款，查無不法，昨天簽結。

黃帝穎指控，馬於一○一年的總統任內，每月薪資四十八萬元，年度存款增加約五百七十六萬元，相較於合理存款的兩百八十五萬元，超出兩百九十一萬元，何況當時行政院長陳冲還在立法院答詢說，馬英九告訴他每月至少捐一半的薪水。黃認為馬涉財產來源不明罪，提出告發。

北檢調查，馬英九、周美青於一○○年、一○一年間，兩度向監察院申報財產相隔的八個月期間，存款增加三百八十八萬餘元，平均月存四十八萬五千元，但並非是馬個人的存款，而是馬與太太周美青一起申報，是夫妻加總的所得。

檢方計算，這八個月期間，馬英九的平均月薪為五十二萬餘元，夫婦的總薪資共六百二十餘萬元，高於期間存款所增加的三百八十八萬元；至於捐款，陳冲作證說，他沒說馬「每一年」都捐半數薪水。檢方因此認定查無不法，予以簽結。

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  • 前總統馬英九月存四十八萬元，被告發涉及公務員財產來源不明罪。台北地檢署調查後認為，馬是與配偶周美青共同申報財產，兩人薪資大於新增存款，查無不法，昨天簽結。（資料照）

    前總統馬英九月存四十八萬元，被告發涉及公務員財產來源不明罪。台北地檢署調查後認為，馬是與配偶周美青共同申報財產，兩人薪資大於新增存款，查無不法，昨天簽結。（資料照）

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