放水考試委員 年金改革絆腳石
2017-03-24
記者吳柏緯／特稿
耗時一個月，經歷八次的全院審查會，考試委員終於將關乎年金改革的「公務人員退休撫卹法草案」審查完竣。結果不令人意外，外界關注的關鍵條文幾乎全部翻盤並放寬，考委說他們不反對改革的聲音言猶在耳，但實際結果卻恐怕成為改革過程的另一個絆腳石。
銓敘部提出「公務人員退休撫卹法草案」時，曾被質疑版本與年改會版本過於相似，是為蔡政府的年改政策背書，然而，銓敘部頂住壓力，展現配合改革意志。
相較起來，考試院原應負責讓全國公務人員退休撫卹的財務穩定與安全，面對年金收支赤字、面臨破產的危機，考試委員審查會卻沒有拿出改革應有的魄力，從年金採計基準、遺屬年金請領資格到外界關注的所得替代率上限，不斷大開方便之門，明顯放水放寬，也等於放任公務員退撫年金的財務壓力及危機持續更久。
與會人士透露，審查會中，沒有真正去討論年金的財務危機與平衡數據，多數考委幾乎是討價還價的、執意要提出更寬鬆的版本。最後上限調整為八十％，並分十年逐步調降為七十％的方案在表決大戰中勝出。
據悉，審查會廿二位出席者中，僅有考試委員陳慈陽、考選部長蔡宗珍、保訓會主委郭芳煜與銓敘部長周弘憲投下反對票，另有兩人棄權，其餘十六名委員都支持放寬的方案。
政府推動年金改革，並非要造成職業間的對立，而是要解決國家財政困難，讓年金能夠永續發展，然而負責審查的考試委員，沒有這樣的認知與使命感，更似充滿對不願放棄既得利益者的妥協與附和，不但無助於改革，反而讓外界更清楚看到是誰在反改革！
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