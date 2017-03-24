馬公基勤隊集體蹺班喝花酒 5校官記過調職
2017-03-24
空軍又出包
〔記者劉禹慶、涂鉅旻／綜合報導〕位於澎湖的空軍馬公基地勤務隊竟然集體蹺班喝花酒！空軍司令部昨日指出，勤務隊包括二名中校、三名少校軍官、一名約聘僱人員在三月廿一日晚間，前往不正當場所飲酒，空軍調查後，已依「陸海空軍懲罰法」檢討五員軍職幹部，處以大過以上處分，立即調離現職，並依規定檢討汰除；另聘僱人員則依「工作規則」檢討重懲。
在台海前線擔綱防空重任的馬公基地，主官為上校隊長，勤務隊主要負責軍用機場運作、維護相關工作。
據悉，馬公基地勤務隊副隊長許姓中校，廿一日晚擔任留守主管，照理應在營區內坐鎮，卻率同其他幹部，蹺班外出至「越南店」飲酒作樂，晚間近十二時許才醉醺醺返回營區，並拒絕出示證件進入營區，還嗆衛兵「看我面子不用刷卡。」
空軍司令部接獲檢舉後，廿二日立即派員組專案小組抵澎調查，證實除許姓中校副隊長之外，還有中校中隊長一人、少校分隊長二人、少校基勤官一人及一名約聘僱人員，計有六人涉及不正當場所，其中五名軍職依陸海空軍懲罰法，記大過以上處分並調離現職，並依規定檢討汰除。聘僱人員則依「工作規則」檢討重懲。
對所屬人員出入不正當場所，空軍馬基隊長李漢強表示，許姓副隊長出營區時，曾報備請假，表示要外出與朋友吃飯，返回營區時也未與衛兵發生衝突，不明白為何遭有心人爆料？全案已由空軍司令部接手調查，將靜待調查出爐。
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