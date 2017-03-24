| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
早餐店老闆殺妻女後割頸自殺 3人送醫 品味義式經典 竟這麼容易?!
 首頁 > 政治

接見美前防長裴利 總統：盼台美往繁榮穩定發展

2017-03-24

蔡英文總統昨在總統府接見美國前國防部長裴利（左三）等人，期盼台美關係可以在堅實的合作基礎上，持續往繁榮發展與和平穩定方向邁進。總統表示，裴利最為人所熟知的是在一九九六年台海危機時，擔任美國國防部長，為穩定區域和平扮演關鍵角色。（圖︰總統府提供，文：記者鍾麗華）

廣告
  • （圖︰總統府提供，文：記者鍾麗華）

    （圖︰總統府提供，文：記者鍾麗華）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台美關係 美國前國防部長裴利 蔡英文
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧香蒜鱈魚排
好下飯✧麻油松阪豬
鐵鑄鍋料理能補鐵？
低脂奶奶泡更綿密？
轉寄

標題：接見美前防長裴利 總統：盼台美往繁榮穩定發展


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月24日‧星期五‧丁酉年二月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.