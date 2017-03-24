接見美前防長裴利 總統：盼台美往繁榮穩定發展
2017-03-24
蔡英文總統昨在總統府接見美國前國防部長裴利（左三）等人，期盼台美關係可以在堅實的合作基礎上，持續往繁榮發展與和平穩定方向邁進。總統表示，裴利最為人所熟知的是在一九九六年台海危機時，擔任美國國防部長，為穩定區域和平扮演關鍵角色。（圖︰總統府提供，文：記者鍾麗華）
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