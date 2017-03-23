吳赴花蓮拜票 大打交通牌

2017-03-23

〔記者王峻祺、王錦義／花蓮報導〕前副總統、國民黨主席參選人吳敦義，昨天到花蓮拜會資深黨員尋求支持，還大打「交通牌」，強調想要完成環島高鐵及公路夢想。

吳敦義昨天中午與三百五十名資深黨員餐敘，會中吳細數建設政績，表示「國道六號」是在他擔任立委時促成，「蘇花改」則於閣揆任內核定，即便國道六號現階段開闢技術暫時無法突破，未來也不會輕言放棄。

他說，國道六號最早從他任職南投縣長時開始規劃，一路延伸至埔里，還預計貫通中央山脈至花蓮，但因交通部會勘時，發現途經地熱才終止，但現今世界最長的隧道貫穿，是阿爾卑斯山的五十七公里，台灣只要克服微測技術及地熱問題，穿越中央山脈的五十四公里，就能讓花蓮與西部平原接上線。

吳敦義並抨擊總統蔡英文的兩岸政策，認為一個中國各自表述的九二共識，才能保持中華民國的尊嚴，確保兩岸和平發展，要不然目前兩岸陷僵局，花蓮觀光受到影響、吃了大虧。

會場有不少黨員高喊「凍蒜」，其中一名高齡九十二歲的李姓老黨員還起身發言，力挺國民黨「本土派」，更看好吳選上黨主席後朝下屆總統大位邁進，並舉薦郝龍斌是最好的行政院長人選。

在吳敦義昨天到訪後，國民黨主席洪秀柱今天也將走訪花蓮。