明年縣市長選舉提名╱非執政縣市 民進黨由主席徵召

2017-03-23

〔記者蘇芳禾／台北報導〕針對二○一八年地方選舉，民進黨選對會昨開會，決定執政縣市長爭取連任者由黨主席提名，送中執會通過；執政已兩屆的縣市舉行初選；非執政縣市則由黨主席徵召。

對於民進黨主席蔡英文上週與部分綠營縣市首長餐敘後，傳出有共識將以現任者優先提名，民進黨選對會召集人陳明文昨天否認說：「沒有現任者優先提名的問題。」

對於昨天召開的選對會，陳明文說，會中討論兩部分：一是三月起至七月二十二日全國黨代表大會舉行前，這四個月選對會開會的時程安排；二是討論各縣市提名辦法。陳並強調，會中沒有提到單獨縣市，講的是規則問題。

各縣市提名辦法分三種

陳明文說，各縣市提名辦法分三種：第一、現任執政縣市由主席提名，送中執會通過（包括桃園市、台中市、彰化縣、雲林縣、屏東縣、澎湖縣、基隆市、新竹市、嘉義市）；第二、非執政縣市，以徵召方式辦理（包括台北市、新北市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、花蓮縣、台東縣、金門縣、連江縣）；第三、執政屆滿縣市採初選辦理（包括嘉義縣、宜蘭縣、台南市、高雄市）。

由於台南市長、高雄市長都出現黨內搶破頭的現象，被問到各縣市民調時程，黨內幹部說，只要參選者都同意的時間就可以，若大家有共識，要提前就可以提前辦理。