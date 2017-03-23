司改國是會議通過╱保護環保犯罪檢舉者 應訂吹哨者條款
2017-03-23
第三組表決通過14提案
〔記者張文川、錢利忠／台北報導〕司改國是會議昨進行第三組分組討論，有鑑於近年來日益增多的環保犯罪案件，昨表決通過應增訂鼓勵與保護「窩裡反」員工的「吹哨者條款」、增加環保案件人力及成立環境案件基金。
針對環保案件制度，昨天表決統籌後的結論，通過環境法制、組織、民眾參與三大面向的十四項提案，主要包括：訂定吹哨者條款，鼓勵民眾監督通報，提高對不肖業者的罰鍰上限；以沒收所得設立專款專用的環境基金，支付鑑定、採樣與吹哨者獎金等費用；檢、審設置環境專股，強化檢察署與環保署的連結；修法賦予檢察官成立任務編組的法源，統一指揮事權，使檢察具有行政權限與司法追訴權限。
司法官多元進用子題 通過10議案
至於「司法官的多元進用」子題，則通過十項議案，除了進用兼職法官、放寬法官遴選門檻外，還通過：改變司法體制內的判例文化，檢討最高法院民刑庭會議決議與判例制度；改革法學教育、改革國家考試；簡化司法書類。
會中還通過，改善司法官培訓制度、司法環境、工作負荷、工作尊嚴、經濟條件、退養保障，以增加資深律師與學者轉任法官的誘因；司法官學院的實習地點不限於法院，建議增加少輔院、戒治所等社福機構，以增進司法官理解社會現況；增加司法官的輔助人力及設備；減少法官、檢察官工作量；檢討高檢署、高院人力配置，促使人力回流一審。
昨會議討論熱烈，動用表決廿六次，以致只討論到環保案件、多元進用二項子題，原定討論的檢察官法律定位問題，要探討檢察官該定位為司法官還是行政官，為重大矚目議題，順延至下次再談。
昨共十八人參與表決，廿四項表定的議案都超過十五票通過；另有兩項臨時動議：「新增子題檢討死刑的司法程序」、「加開臨時會」，各只有五票、四票贊成未過關。
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