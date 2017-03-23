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論件計酬 Part-Time法官有譜

2017-03-23

司改國是會議第三組通過 建議修法

〔記者張文川、錢利忠／台北報導〕未來可能出現論件計酬的「Part-Time兼職法官」！司法改革國是會議第三組昨討論司法官的多元進用制度，決議通過將建議修法，引進「兼職法官」制度，讓不以司法官為正職的講師以上法律專長人士，可以擔任兼職法官或定期法官，採按件計酬，以分擔法院龐大的案件量，預計將有退休司法官與現職法律學者、放寒暑假的大學法學教師受惠，可實質參與司法個案審判。

退休司法官、法律學者 可參與審判

第三組昨決議通過，落實法官、檢察官多元進用管道，應修法讓法院能引進兼職法官或定期法官，並建議由具有法律專長的人士擔任。

司法院統計，二○○六年起至今年，十二年來檢察官轉任法官者共一百卅二人，其中大多數是年資逾五年的實任檢察官；律師轉任法官者七十四人，但其中律師執業年資超過六年者僅十人；公設辯護人轉任法官者僅二人，十二年來沒有任何學者申請轉任法官。可見現行的司法官多元進用管道，與延攬聲譽斐然的資深優秀律師與學者來轉任法官的立法理想，還有不小距離。

司法院因此提議改革方向，首先是為了因應專業分工的潮流，希望強化延攬專家學者參與審判的機制，提議放寬學者參與法官遴選的門檻，新增大學專任教授、副教授、助理教授、講師的教師證書，做為法官甄選的第六項擬具資格，但這牽涉到考試院的任用資格認定權限，仍須跨院討論。

其次是進用兼職法官或定期法官，這涉及法官的任用資格、法官終身職的問題，須配合修正法院組織法，司法院書面報告建議，兼職法官將擔任合議庭陪席法官或受命法官，但不建議擔任庭長，審案採按件計酬。

司法院提出兼職法官選才的腹案，先由各法院提出建議人選，經司法院法官遴選委員會面試通過，參加兩個月以上的研習，即能列入兼職法官的人才庫，再由各法院依案件需求或當事人申請，來聘用兼職法官，並報司法院備查。至於每件的酬勞、裁判品質管制、獎懲等，則還在未定之天。

司法院評估，兼職法官的優點是，可迅速補充法官人力，且法律價值、法律情感可以反映在司法程序中，判決結果可能比較符合國民情感、較貼近社會大眾一般通念與感受，可兼顧司法正義與社會正義。

缺點是可能造成案件延遲，不易控管，輔助人力如書記官、法官助理、錄事配置問題不易解決，若配置了專屬人力，案件量又不多，恐形成人力浪費；不是專職人員擔任法官，與社會各界的交往恐比現職法官複雜，能否不受外界影響，值得深思；此外，各法院是否具備足夠空間配置專屬辦公室也是一大問題。

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  • 司法改革國是會議昨由司法改革國是會議副召集人兼第三分組召集人瞿海源（左二）主持，法務部長邱太三（右二）與各界專家學者討論。（記者王藝菘攝）

    司法改革國是會議昨由司法改革國是會議副召集人兼第三分組召集人瞿海源（左二）主持，法務部長邱太三（右二）與各界專家學者討論。（記者王藝菘攝）

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