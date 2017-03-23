論件計酬 Part-Time法官有譜

2017-03-23

司改國是會議第三組通過 建議修法

〔記者張文川、錢利忠／台北報導〕未來可能出現論件計酬的「Part-Time兼職法官」！司法改革國是會議第三組昨討論司法官的多元進用制度，決議通過將建議修法，引進「兼職法官」制度，讓不以司法官為正職的講師以上法律專長人士，可以擔任兼職法官或定期法官，採按件計酬，以分擔法院龐大的案件量，預計將有退休司法官與現職法律學者、放寒暑假的大學法學教師受惠，可實質參與司法個案審判。

退休司法官、法律學者 可參與審判

第三組昨決議通過，落實法官、檢察官多元進用管道，應修法讓法院能引進兼職法官或定期法官，並建議由具有法律專長的人士擔任。

司法院統計，二○○六年起至今年，十二年來檢察官轉任法官者共一百卅二人，其中大多數是年資逾五年的實任檢察官；律師轉任法官者七十四人，但其中律師執業年資超過六年者僅十人；公設辯護人轉任法官者僅二人，十二年來沒有任何學者申請轉任法官。可見現行的司法官多元進用管道，與延攬聲譽斐然的資深優秀律師與學者來轉任法官的立法理想，還有不小距離。

司法院因此提議改革方向，首先是為了因應專業分工的潮流，希望強化延攬專家學者參與審判的機制，提議放寬學者參與法官遴選的門檻，新增大學專任教授、副教授、助理教授、講師的教師證書，做為法官甄選的第六項擬具資格，但這牽涉到考試院的任用資格認定權限，仍須跨院討論。

其次是進用兼職法官或定期法官，這涉及法官的任用資格、法官終身職的問題，須配合修正法院組織法，司法院書面報告建議，兼職法官將擔任合議庭陪席法官或受命法官，但不建議擔任庭長，審案採按件計酬。

司法院提出兼職法官選才的腹案，先由各法院提出建議人選，經司法院法官遴選委員會面試通過，參加兩個月以上的研習，即能列入兼職法官的人才庫，再由各法院依案件需求或當事人申請，來聘用兼職法官，並報司法院備查。至於每件的酬勞、裁判品質管制、獎懲等，則還在未定之天。

司法院評估，兼職法官的優點是，可迅速補充法官人力，且法律價值、法律情感可以反映在司法程序中，判決結果可能比較符合國民情感、較貼近社會大眾一般通念與感受，可兼顧司法正義與社會正義。

缺點是可能造成案件延遲，不易控管，輔助人力如書記官、法官助理、錄事配置問題不易解決，若配置了專屬人力，案件量又不多，恐形成人力浪費；不是專職人員擔任法官，與社會各界的交往恐比現職法官複雜，能否不受外界影響，值得深思；此外，各法院是否具備足夠空間配置專屬辦公室也是一大問題。