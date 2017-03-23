美前國防部長裴利訪台 將發表演說

2017-03-23

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國前國防部長裴利昨率團訪台，將拜會政府官員，就台美關係交換意見，並於外交學院發表專題演講。

外交部昨表示，裴利昨率數名熟悉美中關係的學者應邀來訪，將在台停留四天，拜會相關政府官員，就台美關係交換意見。裴利也將於週五於外交學院以「我在核戰邊緣的旅程」為題發表演講。

裴利在美國前總統柯林頓政府任內擔任國防部長，台海危機發生時，派遣航空母艦群到台海周邊巡弋。外交部表示，裴利維繫台海安全功不可沒，是重要的友台人士。裴利現為美國史丹福大學「預防性防禦計畫」主持人。