| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
英國會恐攻增至5死40傷 女落橋影片曝光
 首頁 > 政治

美前國防部長裴利訪台 將發表演說

2017-03-23

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國前國防部長裴利昨率團訪台，將拜會政府官員，就台美關係交換意見，並於外交學院發表專題演講。

外交部昨表示，裴利昨率數名熟悉美中關係的學者應邀來訪，將在台停留四天，拜會相關政府官員，就台美關係交換意見。裴利也將於週五於外交學院以「我在核戰邊緣的旅程」為題發表演講。

裴利在美國前總統柯林頓政府任內擔任國防部長，台海危機發生時，派遣航空母艦群到台海周邊巡弋。外交部表示，裴利維繫台海安全功不可沒，是重要的友台人士。裴利現為美國史丹福大學「預防性防禦計畫」主持人。

廣告
  • 美前國防部長裴利。（中央社資料照）

    美前國防部長裴利。（中央社資料照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台海 美國
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧薑燒豬排
台式好菜✧螞蟻上樹
蜂蜜芥末烤雞翅
１５個鹽巴烹飪妙用
轉寄

標題：美前國防部長裴利訪台 將發表演說


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月23日‧星期四‧丁酉年二月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.