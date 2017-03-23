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審兩岸監督條例 朝野互嗆卡關

2017-03-23

〔記者陳鈺馥、呂伊萱／台北報導〕立法院內政委員會昨審查「兩岸協議監督條例草案」，朝野立委在程序發言時隔空交火，時代力量主張聯席審查，民進黨團痛批國民黨在「見縫插針」，並提案支持交付聯席審查，國民黨團拒絕並回嗆「打假球」，雙方不歡而散，法案卡關留待今日繼續處理。

朝野黨團及立委對「兩岸協議監督條例」提出六個版本。時力版主張「兩國論」，黨團總召徐永明要求，本案應納入外交及國防委員會聯席審查，甚至全院聯席審查。

親民黨立委陳怡潔說，陸委會支持民進黨團版，但民進黨卻有黨團版及不分區立委尤美女版，「不清楚執政黨到底想幹嘛」，時力聯席審查在技術拖延，親民黨可同意交付全院委員會聯席，但應把兩國論版撤回。

國民黨團書記長王育敏主張，陸委會在兩岸條例下處理兩岸事務，應由內政委員會單獨處理，反對交付外交及國防委員會聯席，民進黨執政拖了一年不審，不要再拖延打假球。

民進黨團總召柯建銘則批評馬英九親中賣台政策，國民黨過去封殺監督條例一○四次，以前服貿採八個委員會聯席審查，現利用排案「見縫插針」、「消費民進黨」。

柯建銘質疑，美中「川習會」在即，國民黨兩岸政策是「一中同表」或「一中各表」講不清楚，國民黨都是立委提案，沒有黨團版本，監督條例不是現階段最重要法案，年金改革法案才是，國台辦主任張志軍日前才嗆台，現在是不是好的修法時機可考慮。

朝野立委為此展開協商，但各自堅持立場。民進黨立委趙天麟強調，時力在內政委員會一席立委都沒有，願尊重小黨，臨時提案擴大參與，交付聯席審查。王育敏則拿出標語質疑「打假球」，並號召藍委「走了啦！」召委曾銘宗隨即宣布休息。民進黨立委陳其邁怒批，標語早就印好，國民黨存心要亂，不是要審。

曾銘宗散會後受訪表示，國民黨不同意交付聯席審查，退回院會將讓監督條例石沉大海，主張在內政委員會審查，今天再繼續討論，希望可以針對草案版本進行詢答，早日完成立法。

李大維反對外交聯席 「兩岸非外交關係」

對於時代力量要求應納入外交及國防委員會聯席審查，國民黨立委呂玉玲也在外委會詢問外交部長李大維，李大維說，這應該是內政委員會的業務，外交聯席「沒有必要吧」，並直言「兩岸關係不是外交關係」。

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  • 立院內政委員會昨審查「兩岸協議監督條例草案」，民進黨、時代力量要求聯席審查，國民黨拒絕並拿出預先製作的看板痛批民進黨打假球。（記者劉信德攝）

    立院內政委員會昨審查「兩岸協議監督條例草案」，民進黨、時代力量要求聯席審查，國民黨拒絕並拿出預先製作的看板痛批民進黨打假球。（記者劉信德攝）

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