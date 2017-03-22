扁被爆跑攤 陳致中︰純訪友

2017-03-22

〔記者吳俊鋒、洪瑞琴、王榮祥、楊政郡／綜合報導〕前總統陳水扁被指三月十八日及十九日接連參加兩場餐會，質疑他藉由保外就醫跑攤。不過，台南市議員王峻潭及陳水扁兒子陳致中都否認是「政治跑攤」，指純粹是參拜祈求保佑身體健康及與老朋友碰面。

台中監獄副典獄長林順斌表示，陳水扁出現在這兩場活動，獄方事先都不知情，會請阿扁提出說明，若是符合「維持日常生活」所需的訪友活動，則不須申請，如果不是，獄方會另行處置。

據民眾拍照爆料，三月十八日陳水扁出現在大場合，王峻潭在身旁，懷疑這是政治活動；而陳致中也在臉書PO照片，指阿扁十九日出席快樂希望協會會員大會。

王峻潭在玉井區老家供奉玉皇上帝，王峻潭服務處主任王開玹指出，陳前總統來訪時間是十七日，主要是參拜神明，祈求保佑早日康復。陳致中表示，父親出席快樂希望協會年度聚會，純粹是與老朋友碰面、致意。