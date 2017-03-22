| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
台中烏日火警 四代1死3命危
 首頁 > 政治

堵人頭黨員 國民黨訂「團進團退」條款

2017-03-22

六陣營達共識 各有250個查核配額

〔記者施曉光、何玉華／綜合報導〕為了討論如何砍人頭黨員，國民黨中央昨邀集六組黨魁參選人代表共商查核標準，最後獲致共識，將提供各組參選人兩百五十通查核電話的配額，各陣營可針對懷疑對象，要求組發會進行查核，只要確認當事人沒有申請入黨，即剔除名單；另外，若單一介紹人或同一通訊地址內所查核到的不實人數達二十％以上，則將全數「團進團退」。

確認當事人未申請入黨 即除名

據了解，原本郝龍斌陣營主張以十％為標準，在某陣營堅持二十％的情況下，最後雙方才妥協，並在郝陣營力主下，分別一次介紹兩千兩百人、一千三百人的前兩名「大戶介紹人」，將由黨中央單獨專案查核；這兩大群體將各抽查電訪二十％的黨員，同樣也是只要確認當事人沒有申請入黨，即剔除名單，若異常率達二十％，則全數「團進團退」。

同一介紹人或通訊地址 不實人數逾20% 將全數剔除

根據組發會統計，自去年七月一日至今年一月二十日，新徵及回復黨籍人數總計七萬七千六百八十五人，其中，有人頭黨員疑慮（即單一介紹人同時介紹兩人以上，或同一通訊地址有兩人以上）的新徵及回復黨籍人數為五萬八千五百六十二人；依上述協商結論，未來這些黨員中，最多將會有兩千兩百人（六位參選人共計一千五百個配額，加上黨中央專案查核名額七百個）接到查核電話。

文傳會副主委胡文琦會後僅公布會中六點可對外表述的共識結論，有關異常率二十％就要「團進團退」，以及黨中央專案查核前兩名「大戶介紹人」等部分，隻字未提。

據悉，組發會在會中還不經意透露，竟還有二十二名黨員，聯絡方式全部掛在同一支行動電話號碼，情況相當離譜。

吳︰只介紹自己兒女、楊朝偉兒子入黨

國民黨主席參選人吳敦義、郝龍斌、韓國瑜三人，昨在新北市議會國民黨團幹部就任典禮上碰頭，談到人頭黨員爭議，吳敦義說，他只介紹桃園市議員楊朝偉夫婦的兒子、自己的兒子、女兒入黨，「總不能老爸參選黨主席，子女都不參加國民黨，這個不能交代啊！」除此之外，沒有介紹過任何人入黨。

吳敦義強調，只要問心無愧，黨工找來的也是黨員，其他競選黨代表的人邀請入黨的，都沒違法；郝龍斌則說，人頭黨員將造成「木馬屠城」，盼黨中央在最短時間內處理。

廣告
  • 吳敦義表示，他只介紹桃園市議員楊朝偉的兒子和自己的女兒、兒子入黨。（記者何玉華攝）

    吳敦義表示，他只介紹桃園市議員楊朝偉的兒子和自己的女兒、兒子入黨。（記者何玉華攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 人頭黨員 國民黨主席選舉
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧照燒牛五花
古早味✧蔭油辣椒醬
吃甜甜✧焦糖烤布丁
咖啡渣的除臭妙用！
轉寄

標題：堵人頭黨員 國民黨訂「團進團退」條款


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月22日‧星期三‧丁酉年二月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.