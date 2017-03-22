堵人頭黨員 國民黨訂「團進團退」條款
六陣營達共識 各有250個查核配額
〔記者施曉光、何玉華／綜合報導〕為了討論如何砍人頭黨員，國民黨中央昨邀集六組黨魁參選人代表共商查核標準，最後獲致共識，將提供各組參選人兩百五十通查核電話的配額，各陣營可針對懷疑對象，要求組發會進行查核，只要確認當事人沒有申請入黨，即剔除名單；另外，若單一介紹人或同一通訊地址內所查核到的不實人數達二十％以上，則將全數「團進團退」。
確認當事人未申請入黨 即除名
據了解，原本郝龍斌陣營主張以十％為標準，在某陣營堅持二十％的情況下，最後雙方才妥協，並在郝陣營力主下，分別一次介紹兩千兩百人、一千三百人的前兩名「大戶介紹人」，將由黨中央單獨專案查核；這兩大群體將各抽查電訪二十％的黨員，同樣也是只要確認當事人沒有申請入黨，即剔除名單，若異常率達二十％，則全數「團進團退」。
同一介紹人或通訊地址 不實人數逾20% 將全數剔除
根據組發會統計，自去年七月一日至今年一月二十日，新徵及回復黨籍人數總計七萬七千六百八十五人，其中，有人頭黨員疑慮（即單一介紹人同時介紹兩人以上，或同一通訊地址有兩人以上）的新徵及回復黨籍人數為五萬八千五百六十二人；依上述協商結論，未來這些黨員中，最多將會有兩千兩百人（六位參選人共計一千五百個配額，加上黨中央專案查核名額七百個）接到查核電話。
文傳會副主委胡文琦會後僅公布會中六點可對外表述的共識結論，有關異常率二十％就要「團進團退」，以及黨中央專案查核前兩名「大戶介紹人」等部分，隻字未提。
據悉，組發會在會中還不經意透露，竟還有二十二名黨員，聯絡方式全部掛在同一支行動電話號碼，情況相當離譜。
吳︰只介紹自己兒女、楊朝偉兒子入黨
國民黨主席參選人吳敦義、郝龍斌、韓國瑜三人，昨在新北市議會國民黨團幹部就任典禮上碰頭，談到人頭黨員爭議，吳敦義說，他只介紹桃園市議員楊朝偉夫婦的兒子、自己的兒子、女兒入黨，「總不能老爸參選黨主席，子女都不參加國民黨，這個不能交代啊！」除此之外，沒有介紹過任何人入黨。
吳敦義強調，只要問心無愧，黨工找來的也是黨員，其他競選黨代表的人邀請入黨的，都沒違法；郝龍斌則說，人頭黨員將造成「木馬屠城」，盼黨中央在最短時間內處理。
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標題：堵人頭黨員 國民黨訂「團進團退」條款
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