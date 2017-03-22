檢再議案限兩次 二審可令一審起訴

2017-03-22

法部修內規 改善反覆發回續查

〔記者項程鎮、張文川、溫于德／綜合報導〕法務部長邱太三昨召開記者會，表示二審檢方每年受理再議案件近六萬件，每年發回六千件交一審續查，增加當事人和一審檢察官不少負擔，法務部將修改內規，限制再議案件次數為兩次，並以二審自行偵查取代二度發回，二審還可命令一審起訴，希望改善案件一再反覆發回續查的缺點。

民間司改會︰贊同法部做法

民間司改會執行長高榮志律師贊同法務部做法，他認為，基於檢察一體原則，一、二審檢察官本該一同辦案，案件調查愈久，對當事人、事證蒐集愈不利，現行再議制度變相拖延起訴與否的審查，浪費司法資源；另有法界人士指出，再議新制實施後，類似江國慶冤案、八仙樂園塵爆案等，高檢署一再發回地檢署續行偵查的情形，將不再發生。

律師公會︰應修法明定 否則不妥

律師公會全聯會秘書長施秉慧律師則表示反對，認為法務部不宜以修改內規方式限制再議次數，這樣會限縮民眾的救濟權。她認為應修法明定再議兩次為限，否則不妥當；施秉慧說，一年有六千件地檢處分被二審撤銷發回重查，撤銷率一成，可見地檢原處分不當比例高。

邱太三指出，為節省司法資源，法務部希望二審檢察官能儘量自行偵查這些重複聲請再議案件；另當第二次再議時，如二審檢察官維持不起訴，告訴人若不服，得向法院聲請交付審判，但如二審檢方自行偵查後認為應起訴，應檢附起訴書內容，包括犯罪事實、證據和所犯法條，命令一審檢方起訴。

至於緩起訴及無被害人的職權送高檢署再議案件，邱太三表示可按法部先前規劃，交「人民檢察審查會」審查，不會造成高檢署負擔。