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台中烏日火警 四代1死3命危
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小檔案》反恐訓練中心

2017-03-22

設置地點：桃園市新屋區大坡里

佔地面積：29.15公頃

興建經費：5.5億元

籌建至完工：歷時12年

每日容訓量：191人

主體建築設施：綜合大樓、學員大樓、餐廳、模擬城鎮訓練場、攀升垂降訓練場、人質營救攻堅訓練場、反恐戰鬥訓練場

製表：記者李容萍

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  • 警政署反恐訓練中心落成、模擬世大運遭恐演練。（記者李容萍攝）

    警政署反恐訓練中心落成、模擬世大運遭恐演練。（記者李容萍攝）

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標題：小檔案》反恐訓練中心


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2017年3月22日‧星期三‧丁酉年二月廿五日
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