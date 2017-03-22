反恐訓練中心落成 模擬世大運遭恐攻
葉俊榮︰我國反恐新紀元
〔記者李容萍／桃園報導〕歷經十二年籌備與施工，位於桃園市新屋區大坡里的「內政部警政署反恐訓練中心」昨揭牌落成，並進行首場聯合實兵擬真反恐操演；內政部長葉俊榮主持揭牌表示，反恐訓練中心的成立，彰顯我國在反恐領域上的特殊意義，也為反恐工作開啟新紀元。
葉俊榮表示，二○○一年美國「九一一事件」發生後，引起全世界對反恐的重視，台灣為了強化警察量能，行政院編列約五億五千萬元經費，興建反恐訓練中心。二○○四年初，行政院召開跨部會會議，決議提升為「國家級」，反恐訓練中心每天有一九一人的容訓量，可結合憲兵、海軍陸戰隊及國防其他相關部門進行易地訓練，整合訓練力量，並與國際交流，加強技術、資訊、戰略或策略面的合作聯繫，讓台灣的安全保持最佳整備。
可整合憲兵、海陸等軍力
反恐訓練中心昨首場進行的反恐演練，模擬台北世大運選手村遭遇恐攻，反恐維安部隊迅速趕到現場並解除危機的過程；從一開始的炸彈攻擊，歹徒隨機開槍並挾持人質，到反恐地面部隊抵達、直升機懸吊降落，過程驚險緊湊，最後在雙方激烈駁火後，反恐部隊順利制伏恐怖份子，並將人質救出，場面震撼！
唯一的女特勤員則成為全場「嬌」點，她表示，受訓過程真的很辛苦，回想起來還會想哭，但能熬過培訓，成為反恐特勤人員，讓她也感到很驕傲。
葉俊榮說，中心設有綜合大樓、學員大樓、餐廳、模擬城鎮訓練場、攀升垂降訓練場、人質營救攻堅訓練場反恐戰鬥訓練場等七項主體建築設施。
反暴力、劫持 主要訓練目標
訓練中心以反暴力、反劫持為主要訓練需求及目的，目前已建置格鬥健身設備、直升機繩降訓練場、公車與自小客車模擬載具，後續將再完成建置攀升垂降設備、模擬情境射擊、反劫機訓練場（客機擬真場景）、捷運車廂模擬載具、顯隱靶機、擋彈牆、避彈磚及活動組合輕隔間系統等專精設備，加速完整建置核心訓練設備，可規劃編排員警執勤可能面臨狀況的實景演練及情境模擬操作課程。
桃園市長鄭文燦表示，反恐訓練中心鄰近桃園機場，將能強化台灣的反恐能量，落實邊境防衛，提高國家安全等級，並守護國土安全。
警政署長陳國恩也在臉書貼文表示，反恐訓練中心正式啟用後，除了會有維安特勤隊進駐使用外，未來也會有各式的專業訓練或實戰演練在此實施，希望增添更強大的反恐能量，保衛民眾的安全。
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