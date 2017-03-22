| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
台中烏日火警 四代1死3命危
 首頁 > 政治

反恐訓練中心落成 模擬世大運遭恐攻

2017-03-22

葉俊榮︰我國反恐新紀元

〔記者李容萍／桃園報導〕歷經十二年籌備與施工，位於桃園市新屋區大坡里的「內政部警政署反恐訓練中心」昨揭牌落成，並進行首場聯合實兵擬真反恐操演；內政部長葉俊榮主持揭牌表示，反恐訓練中心的成立，彰顯我國在反恐領域上的特殊意義，也為反恐工作開啟新紀元。

葉俊榮表示，二○○一年美國「九一一事件」發生後，引起全世界對反恐的重視，台灣為了強化警察量能，行政院編列約五億五千萬元經費，興建反恐訓練中心。二○○四年初，行政院召開跨部會會議，決議提升為「國家級」，反恐訓練中心每天有一九一人的容訓量，可結合憲兵、海軍陸戰隊及國防其他相關部門進行易地訓練，整合訓練力量，並與國際交流，加強技術、資訊、戰略或策略面的合作聯繫，讓台灣的安全保持最佳整備。

可整合憲兵、海陸等軍力

反恐訓練中心昨首場進行的反恐演練，模擬台北世大運選手村遭遇恐攻，反恐維安部隊迅速趕到現場並解除危機的過程；從一開始的炸彈攻擊，歹徒隨機開槍並挾持人質，到反恐地面部隊抵達、直升機懸吊降落，過程驚險緊湊，最後在雙方激烈駁火後，反恐部隊順利制伏恐怖份子，並將人質救出，場面震撼！

唯一的女特勤員則成為全場「嬌」點，她表示，受訓過程真的很辛苦，回想起來還會想哭，但能熬過培訓，成為反恐特勤人員，讓她也感到很驕傲。

葉俊榮說，中心設有綜合大樓、學員大樓、餐廳、模擬城鎮訓練場、攀升垂降訓練場、人質營救攻堅訓練場反恐戰鬥訓練場等七項主體建築設施。

反暴力、劫持 主要訓練目標

訓練中心以反暴力、反劫持為主要訓練需求及目的，目前已建置格鬥健身設備、直升機繩降訓練場、公車與自小客車模擬載具，後續將再完成建置攀升垂降設備、模擬情境射擊、反劫機訓練場（客機擬真場景）、捷運車廂模擬載具、顯隱靶機、擋彈牆、避彈磚及活動組合輕隔間系統等專精設備，加速完整建置核心訓練設備，可規劃編排員警執勤可能面臨狀況的實景演練及情境模擬操作課程。

桃園市長鄭文燦表示，反恐訓練中心鄰近桃園機場，將能強化台灣的反恐能量，落實邊境防衛，提高國家安全等級，並守護國土安全。

警政署長陳國恩也在臉書貼文表示，反恐訓練中心正式啟用後，除了會有維安特勤隊進駐使用外，未來也會有各式的專業訓練或實戰演練在此實施，希望增添更強大的反恐能量，保衛民眾的安全。

廣告
  • 特勤人員從直昇機滑下，過程逼真，彷彿反恐電影真實上演。（記者李容萍攝）

    特勤人員從直昇機滑下，過程逼真，彷彿反恐電影真實上演。（記者李容萍攝）

  • 警政署反恐訓練中心蓋了十二年終於落成。 （記者李容萍攝）

    警政署反恐訓練中心蓋了十二年終於落成。 （記者李容萍攝）

  • 反恐訓練中心昨揭牌落成後，進行首場反恐演練，模擬台北世大運選手村遭遇恐攻、反恐維安部隊趕到現場解除危機。（取自警政署長室臉書）

    反恐訓練中心昨揭牌落成後，進行首場反恐演練，模擬台北世大運選手村遭遇恐攻、反恐維安部隊趕到現場解除危機。（取自警政署長室臉書）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 反恐訓練中心
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧照燒牛五花
古早味✧蔭油辣椒醬
吃甜甜✧焦糖烤布丁
咖啡渣的除臭妙用！
轉寄

標題：反恐訓練中心落成 模擬世大運遭恐攻


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月22日‧星期三‧丁酉年二月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.