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王金平率藍營立委訪日

2017-03-22

〔記者邱燕玲／台北報導〕前立法院長王金平廿一至廿四日率藍營立委訪問日本，這是王卸任立法院長後首度率團出訪。參訪團昨抵達日本後，先赴日本國會會見日本聯合政府成員之一、日本公明黨黨籍議員，包括魚住裕一郎參議員會長、富田茂之眾議員、高木美智代眾議員，之後再與前首相森喜朗進行會談。晚間則參加我駐日代表謝長廷所舉辦的歡迎晚宴。

王金平辦公室表示，王金平四天的訪問行程將廣泛會見日方人士，就台日相關議題進行交流，希望進一步促進中華民國與日本之間的友好關係，並將台灣在野黨的聲音與看法帶到日本，讓日方對我國有更全面的理解。

王金平此行預計拜會日華議員懇談會長平沼赳夫、日本交流協會會長大橋光夫、日本民進黨主席蓮舫及日方官員等。

包括親民黨立委李鴻鈞、國民黨立委廖國棟、林德福、黃昭順、柯志恩都陪同王訪日。另外，王金平四月上旬還會率團訪問澳洲，出席世界台商會。

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  • 前立法院長王金平（右五）率藍營立委訪日，昨拜會日本公明黨議員。（王金平辦公室提供）

    前立法院長王金平（右五）率藍營立委訪日，昨拜會日本公明黨議員。（王金平辦公室提供）

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