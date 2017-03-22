國務院︰美完全沒改變對台立場

2017-03-22

〔駐美特派員曹郁芬／華府二十日報導〕美國國務院代理發言人唐納今天兩度強調，美國「完全沒有」改變美國在台灣和西藏等議題上的立場，美國對台灣的立場，除了鼓勵良好、日益強化的兩岸關係之外，美國也支持「我們的『一個中國政策』」。

美國國務卿提勒森十八、十九日訪問中國時提到，美中關係不對抗、不衝突、相互尊重、尋求雙贏解決方案；由於這是北京主張的「新型大國關係」的內涵，華郵因而批評提勒森送給中國一項重大外交勝利，中國外長王毅並公開讚賞美方的表態。

唐納今天在例行記者會上被問到提勒森或幕僚是否了解這些特定用詞對中國的意義時，他回答：「他了解他的用詞選擇，是的。」

美國傳統基金會亞洲部主任羅曼對記者表示，「我認為他使用與中國人同樣的詞語是一個錯誤，他們對這些詞語的理解和我們的理解不同。」他說，中方對此有特定的解讀，美國不必為中方的說法背書。

提勒森「相互尊重」說

學者︰給中方錯誤期待

羅曼認為，最糟糕的情況是提勒森的說法可能給中方帶來錯誤的期待，中方可能解讀成美國在台灣、西藏或南海議題上尊重他們的「核心利益」，長遠來說會有問題，因為這根本不是提勒森的本意，他不認為提勒森要改變美國的政策。中方學者如果是這樣解讀，最終會製造混亂、失望和衝突。

白宮發言人史派瑟則在記者會上說，提勒森今天與川普會面將簡報亞洲之行的結果。提勒森清楚表明了美國仍堅守對日韓盟邦的承諾，美國也期待中國增強在說服北韓放棄核武與彈道飛彈上的角色，他的訪問為美中更高層的交往搭起了舞台。

習近平與提勒森都同意美中有更好的合作機會，但也認知未來會有歧見，接下來兩國領導人有意進行的會談有助於這條道路。

唐納在記者會上指出，提勒森試圖傳遞給北京的訊息是，美國希望與中國合作，建立具成效、前瞻性的雙邊關係。