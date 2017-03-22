中國加強打壓 我參與WHA「不容樂觀」
2017-03-22
〔記者呂伊萱、林良昇／台北報導〕立法院外交及國防委員會今邀請外交部長李大維，就「今年我國參與國際組織之挑戰與展望」進行報告。外交部向立院提出的書面報告指出，中國打壓我國際參與空間的作法較以往更廣、手法更多元，支持我方力道也減少，直言今年參與世界衛生大會（ＷＨＡ）進度「不容樂觀」。
外交部國組司副司長王良玉昨表示，正持續尋求理念相近國家支持我參與ＷＨＡ。針對去年邀請函中加註「一中」，王良玉說，我方參與世衛組織（ＷＨＯ）向來強調專業合作，因此也希望ＷＨＯ「不要帶進政治因素」。
我國去年接連未能出席「國際民航組織」（ＩＣＡＯ）大會與「國際刑警組織」（INTERPOL）會議，參與聯合國體系組織也遭受挫折。外交部報告指出，種種跡象顯示中國施壓作法「更甚以往」，不僅力道和頻率均增加、打壓範圍更廣、手法更多元，而且不限聯合國體系組織，部分國際組織及其成員也因顧忌中國，避免與我互動或僅給予有限支持。
面對中國阻撓，外交部強調「我們並不孤立」，除爭取友邦及理念相近國家支持外，並將結合民間專業力量，積極推動各項參與工作。
ＷＨＡ將於五月在瑞士日內瓦召開，我方盼援例受邀，外交部在報告中坦言「進度不容樂觀」。王良玉表示，駐處持續與世衛秘書處維持聯繫，但目前情況仍不明朗。
此外，海基會董事長田弘茂昨強調，政府對兩岸關係未來的正面發展仍有所期待，兩岸關係涉及複雜層面，但深信透過溝通與對話，在複雜多變情況下尋求共同的利益絕非完全不可能；他指出，海基會正在研擬配合地方縣市進行與大陸省市地方層級的互動構想，期望以最簡便務實的方式提供協助。
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