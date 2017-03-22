長期關注維權 NGO工作者李明哲赴中失聯

2017-03-22

〔記者林良昇、蘇芳禾／台北報導〕曾是民進黨黨工、關注中國維權人士的非政府組織工作者李明哲，十九日從澳門入境中國後失聯，外界擔憂，李被中共當局羅織罪名逮捕，報復台灣近期偵破共諜案；陸委會昨表示，李目前無遭公安逮捕的紀錄，我方也未接獲通報，將持續協尋。

外界憂對岸報復共諜案予逮捕

李明哲目前任職於台北市文山社區大學，失去聯繫後，其妻子對外表示，李明哲此次前往中國並非為公務，而是經澳門入境中國，攜帶罹患重病的岳母病歷資料到廣東求醫，卻失去音訊。

李明哲友人向外界揭露的訊息指出，李明哲於三月十九日十一點四十分準備從中國澳門入境中國珠海，向友人進行最後通話後就與外界失去聯繫，而李明哲原本預定在十九日晚間入住廣州的一家飯店，最後未前往入住，其手機也轉為語音信箱。

19日從澳門入境珠海

李明哲曾是民進黨黨工，關注中國維權人士等相關議題，與中國的非政府組織也有很多交流，李的友人憂心他遭中國公安羅織罪名逮捕，也有人擔憂，中共藉逮捕李明哲，以報復台灣近期偵破的中生共諜案。

與家屬有緊密聯繫的文山社區大學校長鄭秀娟昨晚受訪表示，今年中國政府對非政府組織的代表和工作者加強控管，基本上排除一般犯罪的可能，親友已有李明哲遇到「政治方面」遭遇的準備。鄭秀娟擔心，李明哲恐被羅織罪名，遭遇恐怕不會太好，但相信他仍平安，親友也已透過中國當地非政府組織、工作者的管道協助尋找，希望李能盡速平安返台。

海陸兩會通報中方協尋

陸委會表示，已透過澳門事務處通報澳門政府及澳門警方聯繫窗口協尋中，據回報，李在十九日上午十一點五十一分從廣東珠海市入境中國大陸，但無遭公安逮捕或入住飯店的紀錄，我方截至昨晚也尚未接獲任何有關李被限制人身自由的通報訊息。

海基會發言人李麗珍表示，海基會已通報海協會協尋，聯繫當地政府、警方與台商協會協助了解，並請警政署刑事局與中國大陸公安部聯繫協尋。