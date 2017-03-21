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蔡︰ 「台日友好」 大家已琅琅上口

2017-03-21

〔記者鍾麗華／台北報導〕蔡英文總統昨分別接見「在日台灣同鄉會」與日本自民黨青年局局長鈴木馨祐眾議員等人，總統表示，「台日友好」這四個字，現在大家都已能琅琅上口；新政府上任後，也將對日關係列外交重點。她感謝日本首相安倍晉三政府在新政府上任後，展現積極合作態度，我政府也同樣會展現積極合作的態度。

蔡英文接見「在日台灣同鄉會」時致詞表示，去年台灣與日本兩國人民互訪突破六百萬人次，達歷史新高，可知台日雙方民間往來正持續加溫，雙方都是彼此國民出國旅遊時，非常重要的選擇之一。

總統指出，台灣與日本在經濟上具有互補性，存在合作的可能，政府也積極促進台日企業共同合作開發市場。今年起，日本把對台灣的外交窗口改名為「日本台灣交流協會」，即為台日關係不斷往前走的具體表現。

蔡總統表示，新政府上任後，即將對日關係列為外交重點。不只行政部門很重視，國會也成立「台日交流聯誼會」，現已是立法院最大對外交流組織。她希望透過行政部門、立法部門，以及大家在日本的努力，讓台日關係更好。

此外，蔡英文總統昨天也接見薩爾瓦多共和國國會議長葛耶哥斯，她說，中美洲是台灣產業全球布局最具潛力的區域之一，今年初她在薩國訪問時，特別邀請台灣重要企業代表一起出訪，希望可以開拓新的合作機會，而台灣現正籌組「中美洲投資採購考察團」，考察團本月底抵達的第一站就是薩爾瓦多，也將參加薩國舉辦的投資論壇。

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  • 蔡英文總統昨接見「在日台灣同鄉會」時表示，「台日友好」這四個字，現在大家都已能琅琅上口。（總統府提供）

    蔡英文總統昨接見「在日台灣同鄉會」時表示，「台日友好」這四個字，現在大家都已能琅琅上口。（總統府提供）

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